Immobilier: la Banque populaire organise le 3ème salon régional «Ayam Immo» à Rabat

À l’instar des deux précédents salons, l’évènement de Rabat mobilise l’ensemble de l’écosystème de l’immobilier de la région pour faciliter la démarche du client dans sa recherche et dans l’acquisition d’un bien immobilier, accompagnement qui va jusqu’à son financement, sous l’œil bienveillant d’un notaire.

Le salon de Rabat regroupe l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’immobilier: promoteurs, agences immobilières, notaires, architectes, experts financiers de la banque ainsi que les représentants des assurances.

Durant deux jours, le salon régional de l’immobilier de Rabat offrira un «parcours client complet et personnalisé», dans le but de faciliter la démarche du client dans sa quête d’acquisition d’un logement de qualité grâce à un système efficace mis au point par la Banque populaire, a-t-on ajouté.

À ce propos, Adil Rzal a qualifié «d’important et de haute gamme» le salon Ayam Immo qui se déroule avec la «participation des promoteurs, des notaires et des acquéreurs», une occasion a-t-il ajouté «de capter une clientèle et d’offrir des opportunités et des solutions, clés en main pour les clients de la société».

Adil Rzal, qui était entouré, lors de l’inauguration, de ses collaborateurs ainsi que du président du Conseil régional des notaires de Rabat, Taoufik Azzouzi, a en outre mis en relief «la mobilisation des partenaires avec des offres d’investissement et de crédit d’acquisition», certaines opérations de crédit devant être réglées en un laps de temps court.

En conclusion, le responsable régional de la Banque populaire a émis le vœu de voir cet évènement permettre aux clients «de trouver les solutions qu’ils cherchent et à la banque d’avoir une relation de partenaire pour le long terme». La Banque populaire prévoit aussi de tenir un salon régional similaire du 7 au 8 juin à Tanger, le 4ème en 2024.