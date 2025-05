Artisanat: vers une transformation numérique avec la Banque populaire et Mastercard

Ce mémorandum d’entente a également été signé par les représentants de la Maison de l’artisan et de Mastercard, indique un communiqué. La cérémonie de signature a été présidée par Lahcen Es-Saady, secrétaire d’État chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, et Naziha Belkeziz, présidente-directrice générale du Groupe BCP.

Ce partenariat a pour ambition de promouvoir l’inclusion numérique et économique des artisans, de stimuler une croissance équitable et de renforcer leur capacité de génération de revenus. À cet effet, les parties ont convenu de créer une marketplace dédiée à la commercialisation des produits de l’artisanat marocain, tant sur le marché national qu’international.

À noter que les exportations du secteur de l’artisanat ont doublé entre 2016 et 2024, atteignant 1,1 milliard de dirhams en 2024, soit une hausse de 40% par rapport à 2019. Un record historique pour un secteur qui emploie près de 22% de la population active.

Par ailleurs, l’accord prévoit le développement d’offres bancaires adaptées aux spécificités des artisans, la mise à disposition de solutions de paiement numérique accessibles (paiement par carte, paiement mobile), via Maroc Traitement de Transactions (M2T), filiale du Groupe BCP, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour accélérer leur transition digitale.

Il convient de rappeler que plus de 420.000 artisans sont inscrits au Registre national de l’artisanat, répartis en 13 filières regroupant 172 métiers et activités. Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de ce partenariat devraient contribuer significativement au renforcement des exportations de produits artisanaux vers les marchés étrangers.

En 2024, les États-Unis sont le premier marché importateur, représentant 44% des exportations du secteur, suivis de la France (14%) et de l’Espagne (6%). Du côté des filières, la poterie et la pierre dominent avec 36% des exportations, suivies du tapis, qui représente 20% du total.