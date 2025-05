Le Maroc se dévoile à travers sa mode et son artisanat dans «Cousu», la nouvelle émission de TV5

Découvrir un pays par sa mode locale, c’est le concept de «Cousu», la nouvelle production originale de TV5 présentée par Karine Vanasse, actrice et animatrice québécoise, qui se décline en sept épisodes de 48 minutes.

Après avoir exploré la Belgique, c’est au Maroc que la jeune femme pose ses valises lors de sa deuxième escale. «J’ai toujours aimé porter et célébrer les créateurs de chez nous et d’ailleurs. Pour moi, la mode c’est l’expression de soi, mais aussi l’expression d’une culture et de ses valeurs. C’est avec ça dans le cœur que j’ai eu envie de découvrir le monde à travers la mode et ses créateurs», explique l’animatrice.

Son périple débute à Casablanca, dans le dédale des ruelles des Habous puis dans le secret des ateliers d’artisans et de créateurs. Son but, explorer la mode traditionnelle marocaine, découvrir un pan de sa riche histoire pour mieux comprendre les contours de la mode moderne portée par les jeunes créateurs. De l’atelier de la créatrice Siham El Habti, à celui de la maison Barchmane, à un atelier de confection de sacs en cuir, aux salles de cours de la Casa Moda Academy, où le créateur Abdelhanine Raouh évolue en tant que directeur pédagogique…Karine Vanasse explore le Casablanca de la mode dans une visite enrichie par les conseils de la créatrice et journaliste de mode Sofia Mikou.

Puis, direction Marrakech. Loin des sentiers battus de l’artisanat traditionnel, Karine Vanasse découvre la mode hybride de la créatrice algérienne établie à Marrakech, Norya Ayron, laquelle s’inspire de la mode traditionnelle marocaine et de l’artisanat local pour confectionner des gandouras.

Puis, une escale à Ouirgane s’impose, dans les locaux de l’association Tamounte, portée par Kenza Fidjrio, où les femmes de la région tissent des tapis Boucharouite en se servant des chutes de tissus qui sont offerts à l’association par des créateurs de Marrakech, tels que Norya Ayron.

Lire aussi : Inspiration ou appropriation? Quand les broderies marocaines habillent la nouvelle collection d’Isabel Marant

Enfin, dernière étape de ce voyage marrakechi, la demeure de Marisa Berenson, actrice et égérie d’Yves Saint Laurent, établie de longue date dans la ville ocre où elle a notamment créé sa propre ligne de bijoux. Des parures inspirées des bijoux traditionnels marocains et composées de pierres acquises lors de ses voyages à travers le monde.

Un beau voyage entre Casablanca et Marrakech où la culture, les mœurs et l’histoire du pays se dessinent au gré des rencontres avec les designers, couturiers, artisans marocains ou marocains de coeur.

La série documentaire «Cousu» est diffusée sur la plateforme de TV5unis tous les jeudis, à 21h, depuis le 1er mai sur TV5.