Mode: Marrakech, source d’inspiration de la collection capsule Resort 2025 de H&M

Inspirée de Marrakech et du savoir-faire traditionnel marocain, la collection capsule Resort 2025 de H&M a également choisi la ville ocre pour se mettre en scène.

C’est à Marrakech que H&M a posé ses valises pour en capter les contrastes harmonieux et s’inspirer du savoir-faire artisanal local. «Pour la collection capsule H&M Studio Resort, nous nous sommes inspirés des paysages saisissants de Marrakech et de la beauté sereine du désert environnant», explique Kathrin Deutsch, créatrice de collection chez H&M Studio.

«Nous avons voulu refléter ce sens du détail et cet amour du savoir-faire, à travers les différents ornements et broderies, mais aussi les formes des décolletés et des ourlets. Le résultat est à la fois onirique, audacieux et moderne», poursuit-elle.

La collection capsule Resort 2025 de H&M, inspirée de Marrakech et du savoir-faire traditionnel marocain. H&M

Au sein de cette nouvelle collection, disponible à partir du 8 mai 2025, «robes d’été légères, caftans et mailles côtoient des silhouettes audacieuses et minimalistes, confectionnées en tailleur et en denim», détaille un communiqué de la marque de fast-fashion suédoise.

La palette de couleurs s’étend des tons terracotta apaisants et des beiges sable aux bleus les plus vibrants, en passant par le noir et le blanc éclatant.

Côté matières, le lin, le coton et la mousseline offrent une grande liberté de mouvement et se portent notamment dans des caftans longs imprimés qui offrent une belle fluidité. On retrouve enfin une touche marocaine dans les imprimés qui superposent des motifs emblématiques.