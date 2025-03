Art et artisanat EP-5: les secrets des selles de cheval casaouies

Casablanca, 13h00. Au sein de l’Espace de l’artisan, situé dans l’ancienne médina, l’odeur du cuir tanné se mêle aux effluves du bois travaillé. Assis près de son établi, Younes Lakrafi, maître sellier, nous montre une selle de cheval en cours de finition. «Ici, la fabrication du “Serj” casaoui est un art en soi qui nécessite un travail collectif et de longues heures de travail», confie-t-il.

Tout commence avec l’arçon, la structure interne de la selle, qui en constitue le squelette. Conçu par le menuisier, il est taillé dans du bois pour garantir solidité et légèreté. Sa fabrication est un travail de précision: une erreur, ne serait-ce que millimétrique, pourrait compromettre le confort du cheval et du cavalier, explique Younes.

Une fois l’arçon sculpté et poncé, il est remis à l’artisan chargé de préparer le cuir qui viendra habiller la selle de cheval. Ce dernier suit un long processus de tannage, où assouplissement, teinture et découpe sont réalisés avec le plus grand soin afin d’obtenir une matière résistante et souple.

Lire aussi : Ce que pèse l’artisanat dans l’économie marocaine

Le sellier entre alors en action. Il assemble les différentes pièces qui donneront sa forme définitive à la selle de cheval. Le siège est soigneusement rembourré pour assurer un confort optimal au cavalier. Les quartiers sont fixés pour protéger les flancs du cheval des frottements. Les sanglons, solides lanières de cuir, sont ajustés afin de maintenir fermement la selle sur le dos de l’animal. À ce stade, la selle est fonctionnelle, mais il lui manque encore cette touche de raffinement qui fait toute la singularité des selles marocaines, détaille le professionnel.

L’étape suivante est donc celle du façonnage des ornements. À l’aide d’outils traditionnels, un artisan grave des motifs, lesquels sont minutieusement fixés sur des parties stratégiques de la selle de cheval, notamment le pommeau (Rass Sarj), pièce avant surélevée qui assure le maintien du cavalier, et les étriers, supports indispensables pour une bonne assise, conclut Younes.