Art et artisanat EP-2: dans un atelier de fabrication de paniers en «doum» à Marrakech

La fabrication des paniers et autres produits à usage domestique à base de «doum» à Marrakech est l’un des plus anciens métiers d’artisanat pratiqués dans la ville ocre. Défiant le temps et les changements modernes qui ont marqué les modes de vie des habitants, ce métier authentique de vannerie garde intacte sa place en proposant des produits indémodables.

Ce métier doit notamment sa pérennité à des professionnels qui ont hérité leur savoir-faire de génération en génération et continuent à le pratiquer avec toujours autant de passion. Il en est ainsi de Mohamed Ben Ali, artisan qui a accueilli Le360 dans son atelier et qui ne se lasse pas de parler de ce métier «qui continue de se développer».

D’emblée, il s’est mis avec application et enthousiasme à nous faire part des ficelles de son métier et nous montrer notamment les différentes étapes de la fabrication d’un panier en «doum». Cette opération, note-t-il, prend en compte les choix des clients exprimés lors de la commande pour ce qui est des différentes composantes du panier (anses, ornements et accessoires).

Notre interlocuteur explique qu’il travaille avec deux types de «doum» qui proviennent respectivement de la région de Taza et de Marrakech et qu’il fabrique divers autres produits. Il s’agit, entre autres, de sacs et de tarazas, des chapeaux utilisés notamment par les habitants des campagnes et des zones montagneuses.