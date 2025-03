Art et artisanat EP-3: dans un atelier de fabrication des selles de cheval à Fès

La fabrication de selles de cheval est l’un des plus anciens et authentiques métiers de l’artisanat marocain. Il est pratiqué dans plusieurs villes du pays, notamment à Fès dont les artisans, ayant hérité ce savoir-faire de génération en génération, excellent dans la fabrication et la décoration de selles.

Il en est ainsi de Mohamed Mounir, maître sellier qui travaille dans son atelier sis au souk Serrajine, dans l’ancienne médina de Fès, avec une équipe où chaque membre s’est spécialisé dans une partie du process de la fabrication avec des taches précises.

Cet artisan, qui a reçu Le360 dans son atelier, se plait à parler de son métier qu’il considère comme une partie intégrante de l’art équestre traditionnel de la Tbourida depuis l’antiquité.

«Ce métier s’est développé au fil des siècles, permettant aux selles de cheval fabriquées au Maroc d’atteindre un niveau élevé de qualité», souligne-t-il.

Plusieurs mois pour la fabrication d’une selle

Al Khemmar Chtioui, artisan travaillant dans le même atelier et qui exerce ce métier depuis plus de trente-huit ans, signale que «les selles traditionnelles fassies sont uniques au monde, car leur qualité et leurs spécifications sont inégalées».

Ce métier est très compliqué, nous explique-t-il, notant que la selle authentique de cheval se compose de 38 pièces, avec pour chacune un nom particulier.

Nécessitant plusieurs matériaux (bois, cuir, broderie, fils dorés...) et l’intervention aussi bien de l’équipe qui travaille dans l’atelier que des sous-traitants, la fabrication des selles passe par une multitude d’étapes et s’étale sur plusieurs mois, nous expliquent ces artisans.