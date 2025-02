Ce que pèse l’artisanat dans l’économie marocaine

Lahcen Essaadi, secrétaire d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire.

Le secteur de l’artisanat joue un rôle clé dans l’économie nationale, générant un chiffre d’affaires annuel estimé à 140 milliards de dirhams et contribuant à hauteur de 7% au produit intérieur brut (PIB). C’est ce qu’indique le magazine Challenge, citant Lahcen Saâdi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Les chiffres qu’il a récemment révélés mettent en lumière l’importance de ce secteur. L’artisanat de production représente à lui seul 96,3 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, tandis que l’artisanat de services génère 43,7 milliards de dirhams, lit-on.

Citant Abderrahim Belkhayat, directeur régional de l’artisanat à Fès, le magazine hebdomadaire souligne que le Maroc compte aujourd’hui 275.000 unités artisanales et 2.063 entreprises évoluant dans ce secteur. En matière d’exportation, l’artisanat marocain a enregistré une progression notable, atteignant 1,11 milliard de dirhams en 2024, soit une hausse de 3% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, 251 artisans ont obtenu des labels de qualité, confirmant l’excellence du savoir-faire marocain.

La région de Fès-Meknès s’impose comme un véritable moteur du secteur avec plus de 144.000 artisans spécialisés. Avec 44.000 unités de production, soit 16% du total national, la région affiche un chiffre d’affaires de 10,6 milliards de dirhams, représentant près de 11% du chiffre d’affaires national du secteur.

Sur le plan des exportations, la région a généré 143 millions de dirhams en 2024. Elle se distingue aussi par ses 641 artisans labellisés (25% du total national) et ses 525 entreprises artisanales (23% des entreprises du secteur à l’échelle nationale).

Le secrétaire d’État Lahcen Saâdi a profité de sa visite pour constater de près les efforts de modernisation du secteur. À Fès, il s’est rendu au complexe de l’artisanat, récemment restauré pour améliorer les conditions de travail des artisans. Son programme comprenait également des visites dans la médina, des centres de formation, des entreprises artisanales et des complexes d’économie sociale et solidaire. L’avenir du secteur repose désormais sur l’accompagnement des artisans, la promotion des labels de qualité et le renforcement des circuits d’exportation, confirmant ainsi le rôle stratégique de l’artisanat dans l’économie marocaine.