Artisanat: Lahcen Essaadi remet les premiers diplômes de formation aux artisans à Rabat

De gauche à droite: Abderrahim Zemzami, président de la Chambre d’artisanat de Rabat-Salé, un artisan récompensé, Lahcen Essaadi, secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire et Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences. (Y.Mannan/Le360)