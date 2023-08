Innovation: comment la Fondation OCP appuie l’émergence d’une économie sociale et solidaire créatrice de richesse

Consciente du rôle essentiel que l’innovation sociale peut jouer dans le développement durable, la Fondation OCP ambitionne d’élaborer, appuyer et intégrer des solutions novatrices, durables et inclusives pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels le continent est confronté, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’agribusiness.

En une décennie, la Fondation OCP a déjà accompagné et formé plus de 800 coopératives marocaines et africaines à travers différents programmes, notamment «Lalla Moutaâouina», un prix d’appui aux coopératives féminines marocaines lancé en mars 2020, en partenariat avec l’Office de développement de la coopération.

Ce programme a pour vocation de récompenser les meilleurs projets présentés par les coopératives féminines visant leur mise à niveau et/ou le développement de leurs activités. Il aspire aussi à sensibiliser et faire adhérer le secteur privé à la cause des femmes coopératrices.

Les coopératives gagnantes œuvrent dans différents secteurs d’activité et représentent toutes les régions du Royaume. Lors d’une cérémonie organisée en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, elles reçoivent chacune un prix d’une valeur de cinquante mille dirhams grâce à la contribution de plusieurs sponsors et partenaires du secteur public et privé.

La Fondation OCP a également lancé «Jil Moutadamine» ou «Génération solidaire», ce prix a pour objectif d’accompagner et de soutenir des jeunes proposant des projets coopératifs innovants et durables à fort impact économique, social et environnemental. Il vise à développer les coopératives et les encourager à l’innovation sociale pour améliorer les conditions économiques, sociales et éducatives de leurs membres.

L’édition 2022 du programme a connu la participation de 288 jeunes coopératives existantes et 139 porteurs de projets coopératifs. Le prix a été par la suite attribué à 39 coopératives, dont 4 portées par des ressortissants subsahariens originaires de 5 pays africains.

Lire aussi : Fondation OCP: 800 projets socio-économiques lancés en 10 ans, plus d’un demi-million de bénéficiaires

Fruit d’un partenariat entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, l’UM6P, l’Office de développement de la coopération (ODCO) et la Fondation OCP, le programme «Mourafaka» ambitionne également à contribuer au développement du secteur coopératif marocain par le déploiement d’un programme intégré de formation et d’accompagnement de coopératives nouvellement créées. Le programme est mis en œuvre en trois phases, incluant progressivement les 12 régions du Maroc.

Les coopératives sélectionnées bénéficient d’un accompagnement et d’une formation au sein du CoopLab-UM6P, sur une durée de deux ans, afin d’acquérir les compétences nécessaires pour développer au mieux leurs projets et pouvoir valoriser leurs produits, avec un accès au financement pour les meilleurs projets coopératifs.

De son côté, le programme «Rawabit», une initiative de la Fondation OCP et du CoopLab-UM6P met en œuvre des activités de mise en réseau, et permet ainsi la création d’opportunités commerciales pour les coopératives. À ce jour le programme a réussi à mettre en réseau 55 coopératives et organiser des réunions qui ont débouché sur 57 opportunités de collaboration.