Fondation OCP: 800 projets socio-économiques lancés en 10 ans, plus d’un demi-million de bénéficiaires

La Fondation OCP vient de dévoiler le bilan de ses activités en 2022. L’année écoulée aura été l’occasion de lancer de nouveaux projets de développement économique et social en faveur de populations défavorisées au Maroc, prioritairement dans les régions d’implantation du Groupe OCP, mais également à l’international dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Au total, 265 projets ont été lancés l’année précédente, dont 190 soutenus dans le cadre de 12 fonds en partenariat avec des institutions au Maroc et en Afrique. La Fondation a accompagné 600 coopératives marocaines récemment créées. Elle a également cartographié plus de 5,4 millions d’hectares dans 8 pays africains.

En 2022, la Fondation a financé 3.323 bourses d’études à travers le programme FIRSI (Fondation Ibn Rochd pour les sciences et l’innovation) et a parrainé 600 écoles. L’émanation du groupe OCP a par ailleurs conclu 16 partenariats associatifs pour accompagner plus de 5.000 bénéficiaires en situation vulnérable.

Reconnue d’utilité publique en 2012, la Fondation a confirmé sa place en tant qu’acteur social majeur au Maroc comme à l’international. Ainsi, en dix ans, 800 projets sociaux ont été lancés en faveur de plus de 500.000 bénéficiaires.

Nouveaux projets à long terme

«Cette année, comme les années précédentes, la Fondation OCP a intégré de nouveaux projets de développement social à long terme, toujours dans le respect de l’environnement et de l’humain. Cette approche considère l’innovation durable comme un facteur majeur pour le succès de nos communautés dans le futur. Il est évident que sans développement, il n’y a aucune possibilité d’atteindre la durabilité, et que sans intelligence collective, aucune amélioration sociétale durable ne sera apportée», a indiqué la Fondation OCP dans son rapport annuel.