Salé: les artisans temporairement installés sous un immense chapiteau à la sortie de la ville

Le nouveau chapiteau géant accueille les échoppes de potiers et de fabricants de divers produits d’artisanat, notamment des articles en boiseries, en céramique et en fer forgé. Ces artisans ont été contraints au déménagement après que les autorités ont procédé, au cours du mois de juillet, à la démolition du complexe Oulja, dans le cadre du plan de réaménagement de la vallée du Bouregreg, conduit par l’Agence dédiée.

Ces artisans regagneront leurs magasins à Oulja une fois achevée la construction d’un nouveau complexe plus moderne et mieux adapté au schéma urbanistique de cette zone. Une enveloppe budgétaire de 21 millions de dirhams a été allouée à ce projet, dont les travaux devraient durer près de 18 mois.

Interrogés par Le360, des artisans ont exprimé leur satisfaction suite à cette relocalisation temporaire, mais appellent au lancement d’une campagne d’information d’envergure, afin de faire connaître ce nouvel emplacement auprès du public, ce qui leur permettrait de conserver leurs clients, voire en conquérir de nouveaux.

Pour rappel, l’ancien complexe de poterie a été démoli en raison du vieillissement de ses structures et de l’état de délabrement de certains magasins et entrepôts. Une situation qui n’était plus compatible avec les ambitions de l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bouregreg pour les rives du fleuve.

«Nous avons démoli ce complexe afin de réaliser un ambitieux projet du même type, mais avec des magasins modernes et des espaces d’exposition sous forme de showrooms», a déclaré une source au sein de l’Agence, assurant que les potiers recensés, déclarés et agréés réintégreront au plus vite le nouveau complexe Oulja.