Royal Air Maroc reçoit un nouveau B-737 Max 8 et porte sa flotte à 60 appareils

Le transporteur public s’apprête à recevoir un nouveau B-737 Max 8. Il s’agit du deuxième appareil d’une série d’unités du même type, exploitées par Qatar Airways, à rejoindre la flotte de RAM dans le cadre d’une opération de cession-bail (leasing).

Le nouveau B-737 Max 8 a atterri le dimanche 31 août à l’aéroport de Shannon, dans l’ouest de l’Irlande, en provenance de Doha.

Il a ensuite été transféré dans les ateliers de peinture de Boeing, où il sera habillé aux couleurs de RAM (rouge et vert).

L’appareil, identifié par le numéro de série 43342/8209, a été construit en 2022 et a effectué son premier vol le 6 avril de la même année.

Le nouveau B-737 Max 8 va porter la flotte de RAM à un total de 60 appareils. Depuis le mois de mai, cinq autres B-737 Max 8 ont déjà rejoint la base principale de la compagnie à Casablanca, dont deux en leasing. Un autre avion du même type, également issu de la flotte de Qatar Airways, est attendu dans les prochains jours. Il vient de sortir des ateliers de peinture en Irlande, reconfiguré aux couleurs de RAM.

«Nous recevons près d’une machine toutes les deux semaines, ce qui signifie que d’ici la fin de l’année, une dizaine d’avions rejoindront notre flotte, auxquels s’ajouteront dix autres unités dont la livraison est prévue courant 2026», a fait savoir Fadwa Mahamma, cheffe du département Prospective, stratégie et flotte à RAM, dans une déclaration pour Le360, lors de la cérémonie de réception de deux B-737 Max 8, jeudi 24 juillet 2025, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.