Info360. Royal Air Maroc recevra mercredi et jeudi deux nouveaux Boeing 737 Max 8

En provenance de Seattle, le nouveau B-737 Max-8 devrait atterrir, mercredi soir, sur le tarmac de l’aéroport Mohammed V, aux alentours de 21h00. C’est le cinquième appareil du même type réceptionné par RAM depuis début mai. Jeudi matin, le transporteur public prévoit de prendre livraison d’un autre avion B-737 Max-8, ce qui va porter sa flotte à un total de 58 appareils.

Fin mai dernier, la compagnie nationale a réceptionné trois nouveaux B-737 Max 8, dont deux en mode location (leasing) auprès de l’entreprise dubaïote EDA.

Devant le Parlement, début juin dernier, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a fait savoir qu’en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, RAM prévoit l’acquisition de dix nouveaux appareils en 2025 et de dix autres en 2026.

Une source proche du dossier nous a indiqué que toutes les livraisons prévues en 2025 concernent des appareils B-737 Max 8. La commande programmée pour 2026 porte, quant à elle, sur huit Boeing 737 Max 8 et deux B-787-9 Dreamliner.

On apprend de la même source que le top management de RAM a réussi à convaincre Boeing de lui livrer en avance, dès cette année, deux unités parmi les 10 livraisons prévues en 2026.

En juillet 2023, la compagnie nationale s’était engagée dans son contrat-programme signé avec l’État à quadrupler sa flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037.