Transport aérien: un nouveau B-737 Max 8 va rejoindre la flotte de Royal Air Maroc

Le nouveau B-737 Max 8 acquis en mode leasing par la compagnie RAM.

Royal Air Maroc s’apprête à recevoir un nouvel appareil de type B-737 Max 8, exploité jusqu’ici par la compagnie Qatar Airways, a appris Le360 de source sûre.

Par Wadie El Mouden
Le 17/08/2025 à 13h10

Acquis par la compagnie nationale dans le cadre d’une opération de cession-bail (leasing) portant sur plusieurs appareils, le nouveau B-737 Max 8 a atterri hier, samedi 16 août, à l’aéroport de Shannon, dans l’ouest de l’Irlande. L’appareil a ensuite rejoint l’atelier de peinture de Boeing, où il sera revêtu aux couleurs de Royal Air Maroc (rouge et vert).

L’appareil, qui porte le numéro de série 62878-7746, a été construit en 2019. Il est équipé de deux moteurs CFMI LEAP-1B. C’est le premier d’une longue série d’unités B-737 MAX exploitées par Qatar Airways qui vont rejoindre la flotte de RAM.

Le nouveau B-737 va porter la flotte de RAM à un total de 59 appareils. Depuis mai dernier, cinq autres appareils du même type ont rejoint la base principale de la compagnie à Casablanca, dont deux en mode leasing.

«Nous recevons près d’une machine toutes les deux semaines, ce qui signifie que d’ici la fin de l’année, une dizaine d’avions rejoindront notre flotte, auxquels s’ajouteront dix autres unités dont la livraison est prévue courant 2026», a fait savoir Fadwa Mahamma, chef du département Prospective, stratégie et flotte à RAM, dans une déclaration pour Le360, lors de la cérémonie de réception de deux B-737 Max 8, jeudi 24 juillet 2025, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Rappelons qu’en juillet 2023, la compagnie s’était engagée dans son contrat-programme signé avec l’État à quadrupler sa flotte pour atteindre 200 appareils à l’horizon 2037.

Devant le Parlement, début juin dernier, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a fait savoir qu’en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, RAM prévoit l’acquisition de dix nouveaux appareils en 2025 et de dix autres en 2026.

Une source proche du dossier nous a indiqué que toutes les livraisons prévues en 2025 concernent des appareils B-737 Max 8. La commande programmée pour 2026 porte, quant à elle, sur huit Boeing 737 Max 8 et deux B-787-9 Dreamliner.

