Royal Air Maroc réceptionne un nouveau Boeing 737 Max 8

Lors de la cérémonie de livraison d'un appareil B-737 Max 8 à Royal Air Maroc, jeudi 24 juillet 2025 à l'aéroport Mohammed V de Casablanca.

L’appareil a atterri hier soir, vers 21 heures, sur le tarmac de l’aéroport Mohammed V. Issu de la flotte de Qatar Airways, il est acquis dans le cadre d’une opération de cession-bail (leasing) conclue entre les deux compagnies.

Avec cette livraison, la flotte de RAM compte désormais 58 avions basés dans son hub de Casablanca. Selon nos informations, quatre autres Boeing 737 Max 8 seront livrés selon un calendrier déjà fixé: le 30 septembre, le 5 novembre, le 12 décembre et le 20 décembre. Par ailleurs, le transporteur public prévoit l’acquisition de neuf appareils supplémentaires en 2026, dont sept 737 Max 8 et deux Dreamliner.

Cette nouvelle livraison marque une étape importante dans la mise en œuvre du contrat-programme signé avec l’État, qui vise à quadrupler la flotte pour atteindre 200 avions à l’horizon 2037.

Le staff de Royal Air Maroc ayant accompagné le premier vol Doha-Casablanca de la nouvelle unité B-737 Max 8.

L’arrivée de nouveaux appareils a eu pour effet d’accélérer le déploiement du plan de développement de la compagnie, se traduisant par l’ouverture de nouvelles liaisons directes, notamment vers l’île de Sal, Zurich, Munich, N’Djamena, São Paulo, Toronto, Catane, Pékin, Manchester, Naples, Abuja et Londres Stansted.

Grâce à ces nouvelles acquisitions, RAM développe aussi des liaisons «point à point» reliant Marrakech à Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux, ainsi que des lignes domestiques telles que Marrakech–Laâyoune, Marrakech–Dakhla ou encore Rabat–Dakhla. Et l’expansion continue: une nouvelle liaison entre Casablanca et Munich sera inaugurée le 20 octobre prochain.