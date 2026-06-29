Attijariwafa bank et l’AMICA s’allient pour renforcer la compétitivité de l’industrie automobile

Kénitra a accueilli, en marge du Salon de la compétitivité industrielle automobile-Maroc 2026, la signature d’une convention de partenariat stratégique entre Attijariwafa bank et l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA). Paraphé par Hind Driouech, directrice exécutive en charge du marché de l’entreprise au sein du groupe bancaire, et Rachid Machou, président de l’AMICA, cet accord vise à renforcer l’accompagnement financier et opérationnel des entreprises de l’écosystème automobile et à soutenir la compétitivité de la filière.

Le communiqué précise que cette initiative s’inscrit dans une logique de consolidation des acquis d’un secteur qualifié de leader industriel et de premier exportateur du Royaume. L’ambition affichée consiste à accompagner aussi bien les entreprises membres de l’AMICA que les nouveaux investisseurs en mettant à leur disposition des solutions adaptées à leurs besoins de croissance, d’innovation et d’internationalisation.

Le partenariat prévoit, à ce titre, le déploiement par Attijariwafa bank d’un dispositif global destiné aux acteurs de la filière. Celui-ci comprend des solutions de financement de l’investissement, des mécanismes de soutien au cycle d’exploitation ainsi qu’une offre de services couvrant le cash management, le commerce international, le conseil et la formation.

Le communiqué indique également que des offres spécifiques, ainsi que des mécanismes de cofinancement et de garantie développés en partenariat avec Tamwilcom, viendront soutenir les projets de modernisation, de développement et d’innovation portés par les opérateurs du secteur.

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L’accord dépasse toutefois le seul cadre du financement. Les deux partenaires annoncent un dispositif d’accompagnement non financier reposant sur l’organisation de séances de formation, la mise en relation des entreprises avec des partenaires aux niveaux national et international ainsi que l’accès aux plateformes de business networking du groupe bancaire, notamment sur le continent africain.

Selon le communiqué, cette approche doit favoriser l’intégration industrielle, stimuler le développement des exportations et renforcer les chaînes de valeur locales.

À travers cette convention, Attijariwafa bank affirme conforter son rôle de partenaire bancaire de référence des entreprises marocaines et réitère son engagement en faveur du financement de l’économie réelle ainsi que de l’accompagnement des secteurs stratégiques. De son côté, l’AMICA entend poursuivre sa mission de fédération de la filière automobile en facilitant l’accès de ses membres à des solutions de financement et d’accompagnement adaptées, tout en contribuant à l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine.

Les deux partenaires affichent une ambition commune d’accompagner les transformations liées à la transition écologique, à la décarbonation et à l’innovation technologique, afin de répondre aux exigences des marchés internationaux et de renforcer durablement la compétitivité de l’industrie automobile marocaine.

Au terme de cette convention, Attijariwafa bank et l’AMICA estiment que cette coopération devrait contribuer au développement des écosystèmes industriels, à la création d’emplois qualifiés et à la consolidation du positionnement du Maroc en tant que hub automobile régional et continental. Le communiqué présente ainsi ce partenariat comme une illustration d’une coopération entre le secteur bancaire et une organisation professionnelle au service du développement économique du Royaume.