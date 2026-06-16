Le Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank lance JamSalam au service du progrès commun

Visuel de l'initiative JamSalam 2026, intitulée «Au nom de Toumaï, espoir de vie», portée par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank.

Dans le cadre du Club Afrique Développement, le groupe Attijariwafa bank, en collaboration avec ses filiales bancaires africaines et sa Fondation, lance JamSalam, une plateforme continentale dédiée au dialogue interculturel et à la transformation des diversités régionales en un socle commun orienté vers le progrès.

L’histoire de cette initiative remonte à 2012, lorsqu’elle est née sur les rives du fleuve Sénégal, à Saint-Louis, avec l’appui de la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (CBAO). Son nom symbolise cette démarche d’union, les termes «Jam» et «Salam» signifiant «Paix» en wolof et en arabe.

Pour son édition 2026, JamSalam organise une résidence artistique à Tahannaout, dans la région de Marrakech, du 15 au 30 juillet 2026. L’événement rassemble 15 jeunes talents africains âgés de 20 à 35 ans autour du thème: «Au nom de Toumaï, espoir de vie». Ce choix rend hommage au plus ancien représentant de la lignée humaine, découvert dans le désert du Djourab au Tchad en 2001 par la mission paléontologique de Michel Brunet.

Lire aussi : Attijariwafa bank lance Simple, la première néobanque marocaine pensée comme une Super App du quotidien

La sélection de cette année met particulièrement à l’honneur les arts plastiques. Cette discipline est représentée par Falhone Kèmi Ogoun (Bénin), Grâce Dorothée Tong (Cameroun), Mignon Tantsiba (Congo), François-Xavier Ouacabessay (Côte d’Ivoire), Doaa Fakher (Égypte), Maïmouna Touré (Mali), Yassine Chraibi (Maroc), Ibrahim Harouna Ousmane (Niger), Ndeye Mariéme Fall (Sénégal), Afi Akogonya (Togo) et Sabra Ben Fradj (Tunisie). La photographie est portée par Sidi Mohamed Sow (Mauritanie) et Emmanuel Koukta (Tchad), tandis que les arts multimédias réunissent Ali Drabo (Burkina Faso) et Julie Mvie (Gabon).

Ces créateurs forment l’alliance JamSalam 2026 et intègrent structurellement la communauté du Club Afrique Développement. Les œuvres réalisées durant la résidence seront exposées lors de la prochaine édition du Forum International Afrique Développement, organisée par le Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank.

Une vente aux enchères de ces œuvres est également prévue. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à une communauté en difficulté, donnant ainsi une traduction concrète et solidaire aux valeurs de partage et de coopération portées par le dialogue intra-africain.

La sélection finale des résidents a été validée le 8 juin 2026 par un Grand Jury, après un processus de présélection mené par des jurys nationaux dans les 15 pays participants. Ce jury est présidé par Ousseynou Wade (Sénégal), expert culturel et cofondateur de JamSalam en 2012. Il se compose également de Mohamed Mourabiti (Maroc), artiste peintre et fondateur de la Résidence Al Maqam, de la Princesse Marilyn Douala Manga Bell (Cameroun), animatrice culturelle et curatrice, de Marème Malong (Cameroun), présidente de la Fondation MAM, et de Ghita Triki, responsable du Pôle Arts et Culture de la Fondation Attijariwafa bank.