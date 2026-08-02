Officiel: les tentatives de traversée vers Sebta et Melilla expliquées par le ministère de l’Intérieur

Voici la déclaration du porte-parole officiel du ministère de l’Intérieur concernant les récents événements survenus aux points de passage menant aux villes de Sebta et Melilla:

À la suite des événements qu’ont connus récemment les points de passage menant aux villes de Sebta et Melilla, le ministère de l’Intérieur confirme que les différentes données collectées et analysées ont démontré que ces événements n’étaient pas le fruit de facteurs conjoncturels ou spontanés. Ils résultent plutôt de l’interaction de plusieurs facteurs interconnectés, au premier rang desquels figurent l’exploitation malveillante de l’espace numérique, la diffusion d’informations trompeuses, le rôle des réseaux de trafic d’êtres humains, ainsi que l’interprétation erronée de données juridiques et administratives visant à créer l’illusion d’un accès facile à l’espace européen, sans conséquences légales.

Conscientes de la nature de ces évolutions et de leurs indicateurs, les autorités publiques ont entrepris, dès les premières phases, de mettre en œuvre une approche proactive et globale. Celle-ci s’est appuyée sur la détection précoce des différents indicateurs, le rehaussement des niveaux de vigilance et de mobilisation, le renforcement de la préparation des différents services de sécurité et des autorités territoriales, ainsi que l’intensification de la surveillance terrestre et maritime. Cela a permis de maîtriser l’évolution de la situation, de protéger les vies humaines, de préserver l’ordre public et de sécuriser les frontières, dans le strict respect des dispositions de la loi et du principe de proportionnalité dans l’intervention.

Les données statistiques précises dont disposent les autorités compétentes, basées sur les systèmes de surveillance et de suivi sur le terrain adoptés aux points de départ des participants à ces tentatives de traversée irrégulière, ont permis d’établir le nombre réel de personnes concernées. Ce nombre a atteint environ 40.000 personnes en direction de la ville de Sebta et environ 1.135 personnes en direction de la ville de Melilla, sachant que toutes les personnes ayant réussi à atteindre Melilla ont été reconduites immédiatement. Ce bilan s’appuie sur des données statistiques et de terrain précises, recueillies selon des mécanismes techniques agréés de surveillance et de suivi, ce qui en fait la référence officielle, contrairement à certains chiffres circulant qui ne reposent sur aucune donnée fiable ni base objective.

🇲🇦🚨 « Ces événements n’étaient pas le fruit de facteurs circonstanciels ou spontanés, mais le résultat d’une action organisée, à travers l’exploitation malveillante de l’espace numérique […] ainsi qu’une interprétation erronée de données juridiques et administratives visant à… pic.twitter.com/v4ESVnAkwc — Le360 (@Le360fr) August 2, 2026

Dans ce cadre, se sont particulièrement dégagées les récentes décisions rendues par les autorités judiciaires espagnoles concernant la restriction de la possibilité d’appliquer la procédure de refoulement immédiat à certains migrants irréguliers interceptés en haute mer.

🇲🇦🚨 « Ces événements ont entraîné, à ce jour, un décès accidentel, à la suite d’une chute depuis une zone rocheuse adjacente à Sebta, outre dix décès par noyade. »



— Ministère marocain de l’Intérieur sur les événements de Sebta et Melilla pic.twitter.com/BWgZ1aRtxW — Le360 (@Le360fr) August 2, 2026

Accompagnées d’interprétations erronées et d’une circulation trompeuse, ces décisions ont ancré chez certains candidats au passage la conviction qu’il était possible d’échapper au refoulement immédiat. Cela a contribué à l’émergence d’un mode opératoire unique de tentatives de migration irrégulière, reposant sur la traversée à la nage, considérée par certains comme le moyen offrant de meilleures chances d’échapper au refoulement immédiat.

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Ces événements ont entraîné, jusqu’à présent:

L’enregistrement d’ un décès accidentel à la suite d’une chute depuis une zone rocheuse adjacente à la ville de Sebta;

à la suite d’une chute depuis une zone rocheuse adjacente à la ville de Sebta; 10 cas de décès par noyade.

Cette réalité montre que la brièveté de la distance à franchir (inférieure à soixante-dix mètres) et sa profondeur relative limitée (ne dépassant pas un peu plus de deux mètres en certains points) ont suscité chez un certain nombre de participants le sentiment trompeur d’une traversée facile, les incitant à sous-estimer l’ampleur des risques et à entreprendre des tentatives dont certaines se sont achevées de manière tragique.

Quant aux informations circulant au sujet de l’enregistrement d’autres cas de décès dans la ville de Sebta, les autorités marocaines poursuivent, dans le cadre des canaux officiels de coopération et de coordination avec leurs homologues espagnoles, les opérations de vérification de l’exactitude de ces données, ainsi que du nombre effectif des personnes concernées, de leurs identités et de leurs nationalités, afin de parachever les procédures juridiques, administratives et humanitaires requises.

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En parallèle, les personnes concernées ont pu effectuer leur retour dans le cadre de la coopération existante avec la partie espagnole et conformément aux procédures en vigueur, à travers l’ouverture des points de passage devant ceux désirant retourner de leur propre gré, ce qui a contribué à faciliter le retour progressif de la situation à son cours normal dans la zone.

Il convient également de signaler que le Parquet général compétent a ouvert, dans le cadre de ses prérogatives légales, des enquêtes judiciaires concernant l’ensemble des actes et faits liés à ces événements, afin d’en déterminer toutes les circonstances, d’établir les responsabilités et d’en tirer les conséquences juridiques conformément aux dispositions de la loi.

Tout en réitérant que la gestion du phénomène migratoire ne peut se faire que dans le cadre d’une approche globale fondée sur la responsabilité partagée, la solidarité effective et le partage des charges, le ministère de l’Intérieur souligne que le Royaume du Maroc demeurera, comme à son habitude auprès de ses partenaires, un partenaire fiable et responsable, engagé à renforcer la coopération et la coordination internationales en matière de lutte contre la migration irrégulière et le trafic d’êtres humains. Dans le même temps, il ne ménagera aucun effort pour prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger l’ordre public, préserver la sécurité des frontières et garantir la sécurité des personnes et des biens, dans le respect de l’État de droit et des engagements nationaux et internationaux du Royaume.