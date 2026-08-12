Appels au passage vers Sebta et Melilla le 15 août: l’Intérieur détaille les mesures adoptées et interpelle l’Espagne sur les mineurs non accompagnés

Déclaration du porte-parole officiel du ministère de l’Intérieur concernant les appels liés à la journée du 15 août 2026:

Le ministère de l’Intérieur a constaté, tout au long de ces derniers jours, la circulation de publications et de messages d’origine inconnue sur certains réseaux sociaux, incitant à l’organisation de tentatives de passage collectif illégal vers les villes de Sebta et Melilla. Ces pratiques comportent des risques graves pour la sécurité des personnes et cherchent à exploiter les questions migratoires dans des actes d’incitation punis par la loi.

Face à ces appels, le ministère de l’Intérieur confirme que les autorités publiques suivent la situation de près. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faire face à toute tentative de passage illégal et intercepter quiconque cherche à y participer, tout en engagent les procédures légales requises à l’encontre de toute personne dont l’implication dans des actes contraires à la loi est avérée, y compris les promoteurs de tels appels sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, les autorités ont arrêté un groupe d’individus soupçonnés de se livrer à des actes d’incitation, lesquels ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.

Le ministère de l’Intérieur souligne que la vigilance des forces de sécurité n’est pas liée à une date précise, mais s’inscrit dans un système de veille continue, en particulier dans les zones proches des points de passage de Sebta et Melilla, renforcé et adapté en permanence selon l’évolution de la situation et la nature des risques identifiés.

Tout en affirmant que la lutte contre l’immigration illégale s’effectue dans le respect de la loi et la protection de la sécurité des personnes, le ministère appelle chacun à faire preuve de vigilance et d’esprit de responsabilité, et à ne pas se laisser entraîner par ces appels suspects et trompeurs, en raison des dangers qu’ils font courir à la vie des personnes.

La lutte contre l’immigration illégale et les réseaux de traite des êtres humains ne peut reposer sur les efforts d’une seule partie, mais exige que les différentes parties assument leurs responsabilités et honorent leurs engagements, dans le cadre du partage des responsabilités.

Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur invite les autorités espagnoles, dans le cadre de la coordination et de la coopération existantes entre les deux pays, à assumer leurs responsabilités et à œuvrer pour accélérer les procédures de retour des mineurs non accompagnés présents dans la ville de Sebta auprès de leurs familles au Maroc, dans le respect de leur intérêt supérieur, tout en travaillant à surmonter les obstacles administratifs et judiciaires qui entravent leur retour dans les plus brefs délais.

Conscient que faire face aux défis de l’immigration illégale est une responsabilité partagée nécessitant une coopération effective et équilibrée ainsi qu’un engagement mutuel de toutes les parties, et compte tenu des résultats et des impacts positifs du mécanisme de retour immédiat, le ministère réitère l’importance centrale de ce mécanisme dont les expériences passées ont démontré l’efficacité et la contribution réelle face aux défis posés et au renforcement des interventions sur le terrain.

En conclusion, le ministère de l’Intérieur confirme que les autorités marocaines continueront d’accomplir leurs devoirs avec toute la fermeté et la responsabilité requises, afin de garantir la protection de l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens, et de lutter contre l’immigration illégale et les réseaux de traite des êtres humains, tout en maintenant le plus haut niveau de vigilance, de préparation et de coordination continue pour faire face aux différents risques, et ce, dans le respect total des dispositions de la loi.