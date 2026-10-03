Politique

Le PAM a écarté le RNI du prochain gouvernement, selon Nizar Baraka

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal.

C’est une annonce qui a créé la surprise, ce samedi matin à Salé, à la clôture du discours de Nizar Baraka devant les membres du Conseil national du Parti de l’Istiqlal. Alors qu’il venait d’évoquer les enjeux de la réunion consacrée à l’évaluation des résultats des élections législatives et à la position du parti sur sa participation au prochain gouvernement, le secrétaire général de l’Istiqlal a fait état d’une décision prise par le Parti authenticité et modernité (PAM) concernant le Rassemblement national des indépendants (RNI).

Par Wadie El Mouden
Le 03/10/2026 à 13h04

Nizar Baraka a annoncé que le Conseil national du PAM, réuni lui aussi ce samedi matin à Skhirat, avait décidé d’écarter le RNI de toute participation au prochain gouvernement. Une révélation qui a immédiatement suscité de longs applaudissements et des clameurs dans la salle, les membres du Conseil national accueillant bruyamment l’annonce du secrétaire général de l’Istiqlal.

La séquence intervient alors que les tractations autour de la formation du prochain gouvernement se poursuivent. Le PAM, arrivé en tête des législatives du 23 septembre, avait entamé des consultations avec les autres formations représentées au Parlement. Une délégation du RNI, conduite par Mohamed Chouki, avait notamment rencontré, le 30 septembre, la direction du PAM dans le cadre de cette première série de consultations.

Lire aussi : Conseil national du PAM: «Nous ne reproduirons pas les erreurs du passé», le Tracteur veut tracer son propre sillon

Le RNI avait, de son côté, fait savoir qu’il était disposé à participer au prochain gouvernement, tout en laissant à son Conseil national, réuni ce samedi, le soin de déterminer la position définitive du parti.

Du côté de l’Istiqlal, Nizar Baraka a rappelé que la décision concernant une éventuelle participation au gouvernement relevait des instances du parti. Le Conseil national, réuni ce samedi, doit ainsi se prononcer sur cette question après l’évaluation des résultats électoraux.

Par Wadie El Mouden
Le 03/10/2026 à 13h04
#Istiqlal#RNI#PAM#Fatima Ezzahra El Mansouri#Nizar Baraka

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