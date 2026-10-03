Politique

Conseil national du PAM: «Nous ne reproduirons pas les erreurs du passé», le Tracteur veut tracer son propre sillon

Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement, à l'ouverture du Conseil national du PAM, le 3 octobre 2026 à Skhirat (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/10/2026 à 12h55

VidéoC’est sous les acclamations réservées à la nouvelle cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, que Najwa Koukous, présidente du Conseil national du PAM, a ouvert à Skhirat la session extraordinaire de cette instance. Au cœur des travaux: les concertations avec les autres formations politiques en vue de constituer la prochaine majorité gouvernementale.

En présence de la nouvelle cheffe du gouvernement, Najwa Koukous a livré un véritable plaidoyer en faveur de Fatima Ezzahra El Mansouri. La présidente du Conseil national du PAM a tenu à «tirer son chapeau» à la coordinatrice de la direction collégiale du parti. «C’est un honneur pour toutes les femmes et un coup dur pour les obscurantistes», a-t-elle lancé, dans une allusion au PJD.

«Cette dame, fille du parti, mérite sa nomination en raison de son parcours militant en faveur des causes justes», a-t-elle poursuivi à l’adresse de Fatima Ezzahra El Mansouri.

À l’ouverture de la séance, Samir Goudar, président du pôle Organisation du PAM, a donné lecture de la liste des candidats du parti élus lors du scrutin du 23 septembre. Il a également dressé le bilan électoral de la formation, créditée de plus de 2,1 millions de suffrages cumulés sur les listes locales et régionales. Le PAM est par ailleurs arrivé en tête dans sept des douze régions du Royaume.

Au cours de la séance, un communiqué commun signé par d’anciens secrétaires généraux du PAM a également été lu devant les membres du Conseil national. Les signataires y félicitent Fatima Ezzahra El Mansouri pour sa nomination à la tête du gouvernement.

Deux noms ne figurent toutefois pas parmi les signataires: ceux d’Abdellatif Ouahbi et d’Ilyas El Omari, tous deux anciens secrétaires généraux du parti. Concernant l’absence de la signature de l’actuel ministre de la Justice, Najwa Koukous a expliqué qu’il «n’avait pas besoin de signer le communiqué, puisqu’il était présent physiquement avec nous».

Lire aussi : Gouvernement El Mansouri: un agenda serré

Les travaux du Conseil national doivent notamment porter sur la formation du nouveau gouvernement et sur la configuration de la future majorité. «Nous n’allons pas répéter le même scénario que celui du précédent gouvernement», nous a confié un membre du bureau politique du PAM.

Arrivé en tête des législatives du 23 septembre avec 97 sièges, le PAM est désormais engagé dans les tractations destinées à bâtir la prochaine coalition gouvernementale autour de Fatima Ezzahra El Mansouri.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 03/10/2026 à 12h55
#PAM#Gouvernance#Législatives#Parlement#majorité gouvernementale#Opposition#Fatima Ezzahra El Mansouri

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