Politique

Le RNI se sépare de son directeur à la Chambre des conseillers, soupçonné de connivence avec le PAM

Au centre, Mohamed Yacoubi.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a pris la décision de limoger son directeur à la Chambre des conseillers, Mohamed Yacoubi, à qui il est reproché son manque de soutien aux candidats du parti à Berkane.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/10/2026 à 15h47

Une source proche du groupe des conseillers parlementaires du RNI a confirmé le limogeage de Mohamed Yacoubi, directeur administratif du bureau du parti de la Colombe.

Il lui est reproché son amitié avec Fouzi Lekjaa, nouvelle star du PAM, et son manque de soutien aux candidats du RNI à Berkane lors des élections législatives du 23 septembre.

Lire aussi : Gouvernement El Mansouri: les consultations débutent mercredi avec le RNI et l’Istiqlal

Selon notre source, la lettre de licenciement est signé par Mohamed Al-Bakouri, chef des conseillers parlementaires du RNI à la Chambre des conseillers.

Joint par téléphone, l’intéressé s’est contenté de confirmer sans plus de détail son limogeage. Pour les observateurs, cette mesure disciplinaire est un signe supplémentaire du refroidissement des relations entre les deux anciens parties de la majorité sortante.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/10/2026 à 15h47
#RNI#PAM#Berkane#Législatives

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