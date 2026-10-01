Le RNI se sépare de son directeur à la Chambre des conseillers, soupçonné de connivence avec le PAM

Une source proche du groupe des conseillers parlementaires du RNI a confirmé le limogeage de Mohamed Yacoubi, directeur administratif du bureau du parti de la Colombe.

Il lui est reproché son amitié avec Fouzi Lekjaa, nouvelle star du PAM, et son manque de soutien aux candidats du RNI à Berkane lors des élections législatives du 23 septembre.

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Selon notre source, la lettre de licenciement est signé par Mohamed Al-Bakouri, chef des conseillers parlementaires du RNI à la Chambre des conseillers.

Joint par téléphone, l’intéressé s’est contenté de confirmer sans plus de détail son limogeage. Pour les observateurs, cette mesure disciplinaire est un signe supplémentaire du refroidissement des relations entre les deux anciens parties de la majorité sortante.