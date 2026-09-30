Société

Skhirat: l’Intérieur enquête sur des constructions anarchiques

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur.

Revue de presseÀ peine les élections législatives du 23 septembre achevées, un scandale a éclaté dans la commune de Sabah, aux environs de Skhirat: étages supplémentaires édifiés en violation de la loi, locaux commerciaux ouverts sans autorisation et recrutement massif de travailleurs occasionnels. Le wali de Rabat-Salé-Kénitra a ordonné une enquête, plaçant le président de la commune et le caïd dans une position délicate. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 30/09/2026 à 21h14

Après les élections législatives du 23 septembre, un scandale a éclaté dans la commune de Sabah, aux environs de Skhirat, où les constructions anarchiques ont proliféré de manière spectaculaire. Ces infractions ont conduit le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra à demander au gouverneur de la préfecture de Skhirat-Témara de dépêcher la commission des affaires internes et de l’urbanisme afin d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles des étages supplémentaires ont été construits dans cette commune.

«Cette situation a placé le président de la commune de Sabah, qui a décroché un siège parlementaire, ainsi que le caïd, dans une position embarrassante après la venue, lundi dernier, de la commission d’inspection», rapporte Assabah dans son édition de ce jeudi 1er octobre. Ses membres sont restés jusqu’à minuit avant de revenir mardi pour compléter leur enquête et constater de visu la construction d’étages supplémentaire (les deuxième et troisième) alors que la loi en vigueur n’autorise qu’un seul étage.

L’enquête a révélé que ces constructions anarchiques avaient été «autorisées» deux mois avant la campagne électorale, au moment où le ministère de l’Intérieur avait permis aux présidents des partis de mener des campagnes de communication. Des sources soulignent que les travaux ne se sont pas limités à l’ajout d’étages: 15 à 20 locaux commerciaux ont également été ouverts, alors que ces extensions étaient interdites avant les élections.

Parallèlement à l’arrivée de la commission d’inspection, un autre scandale a éclaté: le recrutement d’un grand nombre de travailleurs occasionnels au sein d’une commune classée en milieu rural. En temps normal, celle-ci recrute entre 20 et 30 travailleurs. Or, trois mois avant la date des élections, ce nombre est passé à 160, suscitant des interrogations sur l’objectif de cette augmentation à l’approche du scrutin du 23 septembre.

«Une source proche de la wilaya souligne que la commission mixte des affaires internes et de l’urbanisme remettra un rapport au gouverneur de la préfecture, Mustapha Nouhi», écrit Assabah. En cas de violations substantielles liées à l’encouragement des constructions anarchiques et à la tolérance de l’autorité locale et des élus à leur égard, un rapport sera soumis au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, qui chargera une équipe de l’Inspection générale de l’administration territoriale d’approfondir l’enquête.

C’est la procédure à laquelle avait eu recours un ancien gouverneur de Skhirat-Témara lorsqu’une équipe d’inspecteurs avait été chargée d’enquêter sur une affaire similaire. Cette enquête avait abouti à la démolition d’un grand projet immobilier au centre-ville de Témara en raison de violations de la réglementation de l’urbanisme.

Par Hassan Benadad
Le 30/09/2026 à 21h14

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