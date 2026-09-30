Aéroports: le soutien de la BAD pour propulser le Royaume au rang de hub aérien continental

L'ONDA et la BAD ont conclu un accord de financement stratégique de 270 millions d’euros destiné à moderniser et à étendre les principales plateformes aéroportuaires du pays.. Dr

Le Maroc vient de franchir une étape décisive dans la modernisation de ses infrastructures de transport avec la signature, ce mardi à Casablanca, d’un accord de financement de 270 millions d’euros conclu avec le groupe de la Banque africaine de développement. «Cette enveloppe conséquente est entièrement dédiée au Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires, un chantier d’envergure conçu pour doter le Royaume d’un réseau aéronautique à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques futures», relate le magazine Finances News Hebdo.

À travers ce prêt accordé à l’ONDA, l’institution financière internationale entend accompagner de manière proactive la stratégie marocaine de développement des hubs aéroportuaires stratégiques, à l’image des plateformes de Marrakech, d’Agadir, de Fès et de Tanger. Le président de la BAD a insisté sur le fait que cet appui financier permet également de préparer le pays aux grandes échéances internationales à venir. Cette initiative s’inscrit en outre dans la trajectoire du Programme intégré de transformation de l’aviation en Afrique, une vision continentale portée par la banque pour moderniser, financer et intégrer durablement les systèmes de transport aérien du continent, en renforçant leur sécurité, leur compétitivité et leur connectivité.

En parfaite synergie avec les priorités stratégiques nationales et la vision touristique marocaine à l’horizon 2030, le programme ambitionne de transformer en profondeur le paysage aéroportuaire du pays pour affirmer durablement sa position de carrefour aérien incontournable entre l’Afrique, l’Europe et le reste de la planète. «Les fonds mobilisés permettront d’augmenter significativement les capacités opérationnelles grâce à la mise à niveau des infrastructures physiques, à l’extension des systèmes de navigation aérienne et à la consolidation rigoureuse des dispositifs de sûreté et de sécurité», souligne Finances News.

Concrètement, les investissements programmés permettront d’intégrer des équipements de pointe, comprenant des technologies de sûreté de dernière génération, des dispositifs automatisés de traitement des bagages ainsi que des solutions résolument numériques. Ces innovations visent à fluidifier le parcours des passagers de bout en bout, en leur garantissant une expérience de voyage plus rapide, plus confortable et strictement conforme aux standards internationaux les plus exigeants.

Cette transformation intervient à point nommé pour absorber la croissance exponentielle du trafic de passagers et de fret anticipée au cours de la décennie. À l’horizon 2030, ce plan permettra de porter les capacités annuelles d’accueil à des niveaux records, atteignant 14 millions de passagers pour Marrakech, 5 millions pour Agadir, 3,6 millions pour Tanger et 3 millions pour Fès, écrit le magazine.

Au-delà des performances techniques et de la modernisation matérielle, le projet est porteur d’importantes retombées socio-économiques pour le pays. À court terme, il contribuera à sécuriser les opérations et à stimuler l’emploi par la création de plusieurs milliers de postes, en favorisant particulièrement l’insertion des jeunes et des femmes. À moyen terme, il agira comme un puissant catalyseur du développement du tourisme, de l’essor des échanges commerciaux, de la vitalité de la logistique et de la dynamisation globale des flux d’investissements publics et privés liés à l’écosystème aéronautique.