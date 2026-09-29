EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus

Le roi Mohammed VI recevant, mardi 29 septembre 2026 au Palais royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité, nommée par le Souverain cheffe du gouvernement.





21:00 - Gouvernement El Mansouri: les consultations débutent mercredi avec le RNI et l’Istiqlal

Les consultations pour la formation du prochain gouvernement débuteront ce mercredi entre le Parti authenticité et modernité (PAM), dont la coordinatrice de la direction collégiale, Fatima-Zahra El Mansouri, a été nommée cheffe du gouvernement par le roi Mohammed VI, et les partis politiques.

Deux premiers rendez-vous sont programmés au siège du PAM à Rabat. Une délégation du Parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) sera reçue à 11h00, suivie à 12h00 d’une rencontre avec une délégation du Parti de l’Istiqlal.

Le siège du PAM à Rabat. (Le360)

20:10 - La CGEM félicite Fatima Ezzahra El Mansouri et se dit prête à travailler avec le prochain gouvernement

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a adressé ses félicitations à Fatima Ezzahra El Mansouri, nommée mardi par le roi Mohammed VI cheffe du gouvernement, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction au Maroc.

Dans un message publié à cette occasion, la CGEM lui souhaite «plein succès» dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, saluant la confiance royale dont elle a bénéficié.

Le patronat affirme par ailleurs sa «pleine mobilisation» pour construire, avec le prochain gouvernement, un partenariat «fort et efficace» entre les secteurs public et privé. Cette coopération devra notamment contribuer à soutenir l’investissement, la création d’emplois et de valeur ajoutée, ainsi qu’au développement économique et social dans les différentes régions du Royaume.

20:00 - Enfin, une femme à la tête du gouvernement

Soumaya Naamane Guessous.

Le Roi confie pour la première fois cette responsabilité à une femme. Au-delà de la portée symbolique de cette décision, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour la place des femmes dans la vie politique marocaine.

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19:30 - Exclusif. Déclaration de Fatima Ezzahra El Mansouri après sa nomination comme cheffe du gouvernement

«Le bureau politique m’a chargée d’entreprendre — à partir de demain, NDLR — des discussions avec les partis politiques, et j’aurai l’occasion de communiquer avec vous sur l’avancement de ces rounds de consultations», a affirmé la cheffe du gouvernement dans une première déclaration livrée au 360 après sa nomination, ce mardi, par le Souverain au palais royal de Rabat.

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🇲🇦 Exclusif — Première déclaration de Fatima Ezzahra El Mansouri après sa nomination comme cheffe du gouvernement pic.twitter.com/Y7h8bVVyJr — Le360 (@Le360fr) September 29, 2026

17:30 - Après la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri, voici les prochaines étapes

Après la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri, le processus constitutionnel entre dans une nouvelle phase. Consultations avec les partis, formation du gouvernement, ouverture de la première session parlementaire le 9 octobre et présentation du programme gouvernemental. Voici les principales échéances qui attendent la nouvelle cheffe du gouvernement.

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17:00 - Fatima Ezzahra El Mansouri: le droit d’être première et le devoir de réussir

En nommant Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement, conformément à l’article 47 de la Constitution, Sa Majesté le Roi consacre le choix exprimé par les urnes et ouvre un moment historique. Pour la première fois, une femme est appelée à conduire le gouvernement du Royaume. Mais l’histoire ne vaut que par celle que l’on écrit ensuite. Être la première est un symbole. Réussir doit désormais devenir une transformation.

Lire la Tribune de Mohamed Abdi, expert en politiques publiques.

Mohamed Abdi, expert en politique publiques.

16:30 - Fatima Ezzahra El Mansouri: «Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, une femme assume la responsabilité de cheffe du gouvernement»

Dans une déclaration à la suite de sa nomination, Fatima Ezzahra El Mansouri a évoqué les attentes des citoyens, en particulier des jeunes et promis un programme réaliste conformément aux orientions du roi Mohammed VI.

🇲🇦💬 « Être la première cheffe du gouvernement, ce n’est pas seulement une fierté pour moi, mais pour toutes les femmes du Royaume.



Sa Majesté a toujours cru aux capacités de la femme marocaine et au fait qu’elle mérite notre respect et notre considération. » pic.twitter.com/snkGLnA8FU — Le360 (@Le360fr) September 29, 2026

«J’ai eu l’honneur d’être reçue en audience royale aujourd’hui et d’être nommée cheffe du gouvernement. C’était également l’occasion de recevoir de la part de Sa Majesté, que Dieu l’assiste, de hautes directives pour la gestion de la prochaine étape. Nous allons entamer les consultations internes au sein du parti ainsi qu’avec l’ensemble des partis politiques, afin d’être en mesure de présenter au plus vite à Sa Majesté notre proposition pour un gouvernement à la hauteur des attentes du Roi et des citoyens», a indiqué Fatima Ezzahra El Mansouri.

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16:00 - Le Roi nomme Fatima Ezzahra El Mansouri cheffe du gouvernement et la charge de former le nouveau gouvernement

Le roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité, que le Souverain a nommée cheffe du gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, annonce le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie dans un communiqué.

🇲🇦 Le Roi Mohammed VI a reçu, au Palais royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, qu’il a nommée Cheffe du gouvernement. pic.twitter.com/Cn0cM91qu3 — Le360 (@Le360fr) September 29, 2026

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