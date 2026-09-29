Fatima Ezzahra El Mansouri, l’avocate marrakchie à la tête du nouveau gouvernement

Le roi Mohammed VI a nommé, ce mardi 29 septembre, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), cheffe du gouvernement. Elle est désormais chargée de former le nouvel Exécutif.

Dans une déclaration à la suite de sa nomination, Fatima Ezzahra El Mansouri a évoqué les attentes des citoyens, en particulier des jeunes et promis un programme réaliste conformément aux orientions du roi Mohammed VI.

🎙️أول تصريح للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة الجديدة. pic.twitter.com/sVce5Kbn5R — 2M.ma (@2MInteractive) September 29, 2026

«J’ai eu l’honneur d’être reçue en audience royale aujourd’hui et d’être nommée cheffe du gouvernement. C’était également l’occasion de recevoir de la part de Sa Majesté, que Dieu l’assiste, de hautes directives pour la gestion de la prochaine étape. Nous allons entamer les consultations internes au sein du parti ainsi qu’avec l’ensemble des partis politiques, afin d’être en mesure de présenter au plus vite à Sa Majesté notre proposition pour un gouvernement à la hauteur des attentes du Roi et des citoyens», a indiqué Fatima Ezzahra El Mansouri.

«Nous sommes pleinement conscients que cette période sera cruciale et portée par de grandes attentes de la part des citoyens, en particulier des jeunes. C’est pourquoi nous proposerons un programme qui apportera de véritables solutions réalistes aux citoyens, conformément aux orientations de Sa Majesté», a-t-elle ajouté.

«Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, une femme assume la responsabilité de cheffe du gouvernement»

«Je tiens également à souligner qu’il s’agit d’un événement historique majeur: pour la première fois dans l’histoire de notre pays, une femme assume la responsabilité de cheffe du gouvernement. Ce n’est pas seulement une fierté pour moi, mais une fierté pour toutes les femmes de la patrie. Sa Majesté a toujours cru aux compétences marocaines et a toujours estimé que la femme marocaine mérite tout notre respect et notre considération», a-t-elle souligné.

«C’est donc un message adressé à toutes les femmes du Royaume: nous travaillerons avec l’ensemble de la société, tout en gardant à l’esprit mon rôle en tant que femme qui connaît parfaitement la place de la femme dans la société. Les orientations du roi Mohammed VI ont été très claires dans ce sens, afin de bâtir une société harmonieuse portée par toutes ses forces vives», a-t-elle poursuivi.

Née le 3 janvier 1976 à Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri est titulaire d’une licence en droit privé de l’Université Mohammed V de Rabat. Elle a poursuivi ses études à l’Université de Montpellier, où elle a obtenu un diplôme d’études supérieures en droit des contrats d’affaires. Elle est également diplômée en droit anglo-saxon de l’Université Pace, aux États-Unis. Elle est avocate au barreau de Marrakech depuis le 22 mars 2005.

C'est la toute première femme cheffe du gouvernement de l’histoire du Maroc 🇲🇦



Parcours, ascension politique, vie personnelle… Voici ce qu’il faut savoir sur Fatima-Zahra Mansouri. pic.twitter.com/pcDM416iq3 — Le360 (@Le360fr) September 29, 2026

(Z.Agzit/Le360)

Son parcours politique débute en 2007, avec son adhésion au Mouvement de tous les démocrates. Elle est membre fondatrice du PAM en 2008. Elle préside le conseil communal de Marrakech de 2009 à 2015, puis à nouveau depuis 2021, pour un mandat qui court jusqu’en 2027. Élue députée en 2011, elle siège au Parlement jusqu’en 2016, avant d’être réélue pour la période 2016-2021.

Au sein du PAM, elle préside le Conseil national de 2015 à 2024. Elle occupe depuis 2024 la fonction de coordinatrice de la direction collégiale du parti. Elle entre au gouvernement en 2021, comme ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

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En 2014, le magazine «Forbes» la place en tête de sa liste des 20 jeunes femmes les plus influentes d’Afrique. Elle est aussi choisie, la même année, parmi les Jeunes leaders mondiaux.

Fatima Ezzahra El Mansouri est également membre de l’Association internationale des maires francophones et vice-présidente de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux. Elle est mariée et mère de deux enfants.