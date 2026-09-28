Société

Import-export: des virements internationaux douteux de 400 millions de dirhams

Le siège de l'Administration des Douanes et Impôts indirects

Revue de presseDes entreprises impliquées dans des manipulations de factures auraient réussi à transférer illégalement à l’étranger une somme estimée à 400 millions de dirhams. Les services compétents de l’Office des changes et de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) enquêtent sur ces opérations. Certains dossiers ont été transmis à l’ADII en vue de poursuites judiciaires. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 28/09/2026 à 21h12

Les experts de l’Office des changes viennent de repérer un réseau d’entreprises opérant dans l’import-export, impliquées dans la manipulation de factures d’achat et de justificatifs de paiement transmis aux banques afin de transférer illégalement des fonds à l’étranger.

Selon les sources du quotidien Assabah, qui aborde ce sujet dans son édition du mardi 29 septembre, une vérification approfondie de virements internationaux douteux liés à des importations a révélé une surfacturation destinée à conserver la différence à l’étranger.

La valeur réelle des articles et des produits importés serait également dissimulée dans les attestations bancaires fournies, afin de contourner les dispositifs de contrôle en place. Selon les sources du quotidien, des manipulations similaires concerneraient aussi bien les importations que les exportations et viseraient à échapper aux obligations fiscales et douanières.

La vérification menée par l’Office des changes aurait ainsi révélé que des transactions commerciales d’une valeur de l’ordre de 120 millions d’euros (1,2 milliard de dirhams) avaient été gonflées par rapport aux prix réels. Les entreprises impliquées dans ces manipulations de factures auraient, de ce fait, réussi à transférer illégalement à l’étranger une somme estimée à 400 millions de dirhams, précisent les sources du quotidien.

Les services compétents de l’Office des changes ont alors adressé des mises en demeure à certaines sociétés impliquées dans ces fausses déclarations, afin qu’elles régularisent leur situation ou présentent les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, quatre dossiers ont été transmis à l’ADII en vue de poursuites judiciaires, poursuit la même source.

Ces affaires mettent en lumière le renforcement des mécanismes de contrôle et la coopération accrue entre les services de l’Office des changes et ceux de l’ADII pour endiguer les flux financiers illicites.

Par La Rédaction
Le 28/09/2026 à 21h12

LEs contenus liés

Société

Fraude à la carte SIM Swap: l’OMPC somme les opérateurs de télécommunication et les banques de durcir leurs défenses

Société

Fraude fiscale: trois milliards de dirhams à recouvrer

Politique

Une fraude fiscale et sociale de près de 200 millions de dirhams au sein d’un géant de la conserve

Economie

Phishing, fraude en ligne: Bank Al-Maghrib muscle son dispositif de riposte

Articles les plus lus

1
Mise au point: face aux rumeurs, clarification sur le processus de désignation du chef du gouvernement
2
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
3
Le vrai et le faux
4
Soupçons d’irrégularités électorales à Tanger: Mounir Laymouri, maire de la ville, interpellé à l’aéroport Ibn Battouta
5
Agroalimentaire: voici, en chiffres, l’évolution des exportations et importations entre le Maroc et l’UE
6
Sardines en conserve: pourquoi les usines manquent de poisson malgré des filets pleins
7
Archives militaires de Vincennes. Ep. 12. Ifni: quand Franco proposait à la France de s’entendre sur le Maroc
8
Vu du ciel: la ville marocaine qui a oublié l’art de bâtir
Revues de presse

Voir plus