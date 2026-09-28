Politique

Rabat: une session d’octobre entre enjeux budgétaires et recomposition politique

Fatiha El Moudni, nouvelle présidente du Conseil de la ville de Rabat.

Fatiha El Moudni, présidente du Conseil de la ville de Rabat.. DR

Revue de presseEntre les enjeux budgétaires et les bouleversements politiques nés du ralliement de Fatiha El Moudni au PAM, après son élection à la mairie sous la bannière de la coalition RNI-PAM-PI, la session ordinaire d’octobre apparaît comme un moment charnière pour la majorité dirigeante. Celle-ci fait face à une double exigence : surmonter ses clivages internes et répondre aux attentes des habitants de la capitale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 28/09/2026 à 20h33

La session d’octobre revêt une importance particulière puisqu’elle sera consacrée, notamment, à l’examen du projet de budget de la commune de Rabat, qui définit les priorités de la gestion financière et la répartition des ressources pour la prochaine étape. Mais le débat financier ne saurait être dissocié des transformations politiques qu’a connues le Conseil après le retour de la maire Fatiha El Moudni dans les rangs du PAM. «Elle avait été élue à ce poste en mars 2024 par une coalition rassemblant le RNI, le PAM et l’Istiqlal», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 29 septembre.

Ce changement s’est répercuté sur les équilibres au sein du bureau du Conseil et suscite des interrogations sur l’avenir de la majorité à la commune de Rabat. Des voix, notamment parmi les conseillers du RNI, évoquent un possible retrait de leur soutien à la maire après l’annonce de son adhésion au PAM.

Certes, le passage de la présidente du Conseil communal d’un parti à un autre n’entraîne pas automatiquement, sur le plan juridique, la rupture de l’alliance ni un changement à la tête de la commune. Il crée néanmoins une nouvelle donne politique, susceptible de se répercuter sur les positions des conseillers et sur la manière dont se dérouleront les prochaines sessions.

Al Akhbar avait précédemment relevé que le changement d’appartenance partisane de Fatiha El Moudni avait ouvert un débat sur l’avenir des équilibres établis sur la base de la précédente carte électorale. Dans ce contexte, la session d’octobre apparaît comme un test de la capacité des composantes du Conseil à dépasser leurs divergences politiques et à se consacrer de nouveau aux dossiers qui intéressent les habitants de la capitale.

Le projet de budget ne se résume pas à une série de chiffres et de dispositions financières: il détermine aussi la capacité de la commune à financer ses services, ses programmes et ses projets. Il permet également de hiérarchiser les priorités dans une ville où les attentes des habitants grandissent, qu’il s’agisse de propreté, d’éclairage, de voirie, d’espaces publics ou d’autres services communaux.

«La session d’octobre n’est donc pas un simple rendez-vous administratif inscrit à l’agenda de la commune», écrit Al Akhbar. Elle constitue le premier grand test des nouveaux équilibres au sein du Conseil communal, notamment après les changements d’appartenance partisane qui ont rouvert le débat sur la configuration de la majorité et les limites du consensus entre ses composantes.

Par Hassan Benadad
Le 28/09/2026 à 20h33

LEs contenus liés

Politique

Assilah: le conseil communal paralysé par la défiance au sein de la majorité

Politique

Tanger: vives tensions au conseil communal autour de la gestion de la fourrière

Société

Rabat: les délégations de pouvoirs ravivent les tensions au sein du conseil communal

Société

Des tensions au conseil communal d’Aït Melloul sur fond de litige urbanistique

Articles les plus lus

1
Mise au point: face aux rumeurs, clarification sur le processus de désignation du chef du gouvernement
2
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
3
Le vrai et le faux
4
Soupçons d’irrégularités électorales à Tanger: Mounir Laymouri, maire de la ville, interpellé à l’aéroport Ibn Battouta
5
Agroalimentaire: voici, en chiffres, l’évolution des exportations et importations entre le Maroc et l’UE
6
Sardines en conserve: pourquoi les usines manquent de poisson malgré des filets pleins
7
Archives militaires de Vincennes. Ep. 12. Ifni: quand Franco proposait à la France de s’entendre sur le Maroc
8
Vu du ciel: la ville marocaine qui a oublié l’art de bâtir
Revues de presse

Voir plus