Comment les escrocs du Net professionnalisent le piège des faux investissements

L'AMMC a de nouveau tiré la sonnette d’alarme face à la recrudescence des plateformes d’investissement frauduleuses qui prospèrent sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.

Il suffit parfois d’une publicité apparue dans un fil d’actualité sur Facebook ou Instagram pour enclencher une mécanique redoutable. Une opportunité d’investissement présentée comme très rentable, un accès privilégié à des opérations d’envergure ou la promesse d’un accompagnement sur mesure par un prétendu expert en trading servent d’hameçons. «En quelques clics, l’internaute se retrouve dans un groupe privé sur WhatsApp ou Telegram, premier maillon d’une chaîne soigneusement orchestrée qui préoccupe l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC)», rapporte Finances News Hebdo.

Dans une mise en garde publiée le 16 septembre 2026, le régulateur a de nouveau tiré la sonnette d’alarme face à la recrudescence des plateformes d’investissement frauduleuses qui prospèrent sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Ce qui caractérise cette nouvelle vague, c’est le soin apporté aux dispositifs déployés. Pour inspirer confiance, ces officines n’hésitent plus à détourner le logo officiel de l’AMMC, à apposer de faux cachets ou à présenter de prétendus certificats d’agrément. Elles créent ainsi une illusion de légitimité difficile à déceler pour un œil non averti.

Du premier contact au premier versement, le scénario suit un déroulement bien rodé. L’attrait d’un gain rapide ou d’une offre éphémère conduit la victime potentielle vers des groupes de discussion présentés comme exclusifs. Vient ensuite l’étape décisive du premier dépôt de fonds. Pour conforter l’investisseur dans son choix, les interfaces de ces plateformes affichent souvent des plus-values fictives: des gains virtuels qui s’accumulent à l’écran, mais ne reposent sur aucune réalité économique. Encouragé par ces performances illusoires, le client est incité à verser des sommes de plus en plus importantes. L’escroquerie se révèle généralement au moment où il tente de retirer son argent. «Les fonds deviennent soudainement inaccessibles et les escrocs exigent de nouveaux versements sous prétexte de frais de déblocage, de commissions ou de formalités administratives prétendument obligatoires», souligne Finances News.

Face à ces mises en scène, où l’agrément devient une pièce maîtresse de la tromperie, l’AMMC rappelle que l’authenticité d’un document et le statut d’un interlocuteur doivent être vérifiés avant tout transfert d’argent. Le régulateur met à la disposition du public des outils de consultation sur son site Internet pour vérifier la régularité des intervenants. Il appelle également à la vigilance face à la multiplication des conseils et recommandations boursières diffusés en ligne, un phénomène sur lequel l’institution avait déjà attiré l’attention en décembre 2025.

L’ampleur exacte du phénomène au Maroc reste difficile à mesurer. Si le communiqué de septembre 2026 insiste sur la recrudescence des cas, il ne précise ni le nombre de plateformes démantelées ni le montant total des préjudices subis par les citoyens. Les statistiques administratives témoignent toutefois d’une pression croissante sur les services du régulateur : l’AMMC a recensé 98 plaintes de particuliers en 2024, soit une hausse de 46% par rapport à l’année précédente. Une part significative de ces signalements se situait cependant hors de son champ de compétence ou relevait de litiges classiques du marché des capitaux. «Cette situation illustre la complexité d’un écosystème où le trading d’actifs comme l’or ou les devises échappe parfois à sa tutelle», poursuit Finances News.

Cette mutation de la fraude financière trouve un terrain favorable dans l’omniprésence des réseaux sociaux, une préoccupation partagée par les régulateurs à travers le monde. Les travaux de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, relayés dans le rapport annuel 2024 de l’AMMC, pointent ainsi les dérives liées aux faux influenceurs, au copy trading et aux produits spéculatifs à haut risque promus en ligne. Pour les escrocs, le numérique offre un terrain d’expansion idéal: ils n’ont plus besoin d’une enseigne ayant pignon sur rue ni d’interlocuteurs physiques. Un site soigné, quelques captures d’écran montrant des profits mirobolants et un groupe de discussion actif suffisent à construire une fausse crédibilité, aux lourdes conséquences financières.