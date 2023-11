Des escrocs tentent de piéger les clients d’une banque marocaine

L’ensemble des victimes ciblées par cette vaste escroquerie ont témoigné d’un mode opératoire identique. Le réseau d’escrocs qui vient d’être dénoncé aux autorités ciblait les clients d’une banque dont le siège social est à Casablanca, et tentaient de les escroquer.

L’établissement bancaire a rapidement réagi et a prévenu ses clients de l’escroquerie, et leur a surtout rappelé certaines règles de vigilance à observer.

Al Akhbar de ce mercredi 15 novembre 2023 relaie le fait que plusieurs clients d’une banque casablancaise ont récemment été approchés par les membres d’un réseau criminel qui a tenté –et peut-être parfois réussi– à leur subtiliser des données bancaires.

Leur mode opératoire est plutôt classique: un membre de ce réseau appelait une victime présumée au téléphone, en se faisant passer pour un employé de cette banque.

Au prétexte d’un motif qu’il lui donnait, l’escroc demandait au client crédule ses données personnelles et ses coordonnées bancaires, ce qui lui permettait ensuite de lui subtiliser son argent sur son compte bancaire.

Devant la multiplication des tentatives d’escroquerie de ses clients, cette banque, dont Al Akhbar ne révèle pas l’identité, a rapidement dû réagir pour prévenir ses clients.

Ses clients ont reçu des messages qui leur ont d’abord rappelé qu’aucune des agences qui forment son réseau n’appellent ses clients pour leur demander des informations similaires à celles que les escrocs ont réussi à leur subtiliser.

Les clients ont également été invités par leur banque à ne jamais fournir, à qui que ce soit, les identifiants et les mots de passe de leurs services bancaires en ligne ou sur leur application téléchargée sur leur smartphone, et ce, quel que soit le motif qui a pu leur être présenté par leurs interlocuteurs.

La banque a également précisé que tout échange entre ses services et ses clients à propos de leurs données personnelles s’effectue via des canaux formels et officiels, bien précis.

De même, l’établissement bancaire a également rappelé à l’ensemble de ses clients qu’aucune demande de mise à jour de son application mobile n’a été effectuée via un SMS, et que s’ils ont reçu un message de ce type, c’est qu’il s’agit certainement là d’une tentative d’escroquerie.

Dans son article, Al Akhbar a aussi établi un lien entre cette affaire et certains posts qui essaiment ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Leurs auteurs, visiblement des escrocs, se présentent comme des «recruteurs» pour des services numériques.

Dans un premier temps, ils ont expliqué à ceux qui répondaient à leurs annonces qu’ils seront rémunérés à hauteur de 20 dirhams de l’heure, pour effectuer des tâches très simples.

Par la suite, ces escrocs ont tenté de convaincre leurs victimes de leur fournir leurs données personnelles et leurs coordonnées bancaires, au prétexte que ce sera pour eux le moyen de recevoir leur rémunération.

En fait, le but visé par ces escrocs était d’obtenir les informations nécessaires qui leur permettraient de subtiliser de l’argent sur le compte bancaire de leurs victimes.