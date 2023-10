Salé: prison ferme pour un escroc ayant usurpé la fonction de chargé de mission au Cabinet royal

En se faisant passer pour un chargé de mission au Cabinet royal à Rabat, un quinquagénaire, connu sous le nom de «Chrif», a réussi à s’infiltrer dans certaines administrations publiques, des tribunaux et des services sécuritaires.

C’est ainsi que ce redoutable escroc a pu se forger, dans certains milieux de Rabat et plusieurs quartiers de Salé, une réputation qui lui permettait d’induire facilement en erreur ses victimes. Ce statut a été ensuite mis à profit pour arnaquer des jeunes à la recherche d’un emploi, notamment dans les services de la sécurité nationale, et en promettant à d’autres d’intervenir en leur faveur pour régler leurs problèmes.

Toutes ces manœuvres ont été mises à nu par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) qui ont fourni l’information à la police judiciaire de Salé, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 14 et 15 octobre. Et de préciser que c’est «sur la base de ces informations que la brigade antigang relevant de la sûreté provinciale de Salé a neutralisé le quinquagénaire dans l’arrondissement de Bab Lamrissa».

Lors de son arrestation, indiquent les sources du quotidien, «il a été procédé à la saisie de diplômes de baccalauréat, de diplômes universitaires, de curriculum vitæ, de convocations pour se présenter au concours de police, un appareil «talkie walkie» ressemblant à ceux utilisés par les services sécuritaires, quatorze cartes bancaires, des mandats, six téléphones portables, un badge de passage pour les voitures de service et des sommes d’argent en dirhams et en devises, ainsi que plusieurs autres objets».

Après enquête, poursuit le quotidien, il a été déféré devant le parquet compétent qui l’a poursuivi en état de détention. Dernièrement, il a été condamné à trois ans de réclusion criminelle, ajoutent les mêmes sources.