Détournement et dilapidation de fonds: un ancien banquier condamné à 5 ans de prison ferme

Le mis en cause, ancien employé d’une banque à Tétouan, était poursuivi pour le détournement de sommes d’argent estimées à 3 millions de dirhams et 600.000 euros, ainsi que pour la falsification de documents officiels.

Des investigations administratives internes, menées par une commission de l’établissement bancaire, ont révélé l’existence de malversations financières considérées comme des crimes financiers.

La personne concernée a été déférée devant le parquet de Rabat, avant d’être traduit devant le juge d’instruction chargé des crimes financiers, qui a ordonné sa poursuite en état d’arrestation. L’enquête a révélé que le mis en cause a commis de nombreux détournements de fonds sur les comptes bancaires et les dépôts des clients de l’établissement bancaire entre 2021 et 2022, et procédé à la falsification de divers documents officiels de ladite banque.