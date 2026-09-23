EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations

Dans un bureau de vote à Rabat. AFP or licensors

10:00 - Un taux de participation de 4,23%

À 10h du matin, le taux de participation national se chiffre à 4,23%.

09:55 - À El Jadida, le parquet classe une fausse affaire électorale

Le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Jadida annonce que, suite aux informations diffusées sur certains réseaux sociaux et journaux électroniques concernant une vidéo documentant un accident de la circulation impliquant un chauffeur, avec délit de fuite, présenté comme l’élimination d’un candidat, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Les résultats préliminaires montrent que les informations propagées à ce sujet n’ont aucun fondement. Il s’agit d’un simple accident de la circulation accompagné d’un délit de fuite, sans aucun lien avec un différend électoral. L’enquête se poursuit pour examiner tous les aspects de cette affaire et déterminer les suites légales à la lumière des découvertes.

08:00 - Ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin à 8h00. L’opération s’étend sur onze heures, jusqu’à 19h00. Quelque 15,8 millions d’électeurs sont appelés à voter.

Dans le détail, le nombre des inscrits sur les listes électorales générales, arrêtées au 10 juillet 2026 à l’issue de la révision exceptionnelle, s’élève à 15.801.162 électeurs.

Le corps électoral national se compose ainsi de 54% d’hommes et de 46% de femmes. Par ailleurs, 1.850 listes de candidatures ont été déposées à l’échelle nationale, couvrant l’ensemble des circonscriptions locales et régionales, selon les données du ministère de l’Intérieur recueillies au terme de la période de dépôt des déclarations de candidatures. Ces listes regroupent 7.288 candidatures, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidats pour chacun des sièges de la Chambre des représentants.

Lors des opérations de vote au bureau installé à l'école Ichraqa Soufla, relevant de la commune rurale de Hjar Ennhal, relevant de Tanger. (S.Kadry/Le360)

06:00 - Négociations de coalition et vote de confiance au Parlement: le déroulé politique qui attend le Maroc

Que va-t-il concrètement se passer au Maroc dans les prochains jours? Désignation du chef du gouvernement par le Roi, négociations, coalition, vote de confiance au Parlement… Voici le déroulé exact:

Que va-t-il concrètement se passer au Maroc 🇲🇦 dans les prochains jours ?



Désignation du Chef du gouvernement par le Roi, négociations, coalition, vote de confiance au Parlement…



Voici le déroulé exact pic.twitter.com/uyP5iNpOir — Le360 (@Le360fr) September 23, 2026

22 septembre - 93 plaintes électorales enregistrées du 21 août au 15 septembre

Un total de 93 plaintes électorales ont été enregistrées auprès des Parquets généraux dont 92% ont fait l’objet, après examen, d’une décision, et ce du 21 août au 15 septembre 2026, contre un total de 229 plaintes enregistrées lors des Législatives de 2021.

Selon des données de la présidence du ministère public, ce chiffre reflète un écart dans le nombre de plaintes électorales entre les Législatives de 2021 et de 2026, avec une importante baisse de plus ou moins 300%. L’année 2026 a enregistré l’introduction de nouvelles dispositions répressives en vertu de l’amendement introduit par la loi 53.25 modifiant et complétant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants, la loi n°55.25 modifiant et complétant la loi N° 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.