Accident avec délit de fuite à El Jadida: aucun lien avec les élections, selon le procureur du Roi

Le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Jadida annonce que, suite aux informations diffusées sur certains réseaux sociaux et journaux électroniques concernant une vidéo documentant un accident de la circulation impliquant un chauffeur, avec délit de fuite, présenté comme l’élimination d’un candidat, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Les résultats préliminaires montrent que les informations propagées à ce sujet n’ont aucun fondement. Il s’agit d’un simple accident de la circulation accompagné d’un délit de fuite, sans aucun lien avec un différend électoral. L’enquête se poursuit pour examiner tous les aspects de cette affaire et déterminer les suites légales à la lumière des découvertes.