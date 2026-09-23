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Accident avec délit de fuite à El Jadida: aucun lien avec les élections, selon le procureur du Roi

Présidence du ministère public. 

Présidence du ministère public.  . DR

Le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Jadida apporte un démenti catégorique aux spéculations entourant le renversement d’un candidat électoral. L’enquête préliminaire confirme qu’il s’agit d’un accident de la circulation ordinaire suivi d’un délit de fuite, alors que les investigations se poursuivent.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 11h42

Le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Jadida annonce que, suite aux informations diffusées sur certains réseaux sociaux et journaux électroniques concernant une vidéo documentant un accident de la circulation impliquant un chauffeur, avec délit de fuite, présenté comme l’élimination d’un candidat, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Les résultats préliminaires montrent que les informations propagées à ce sujet n’ont aucun fondement. Il s’agit d’un simple accident de la circulation accompagné d’un délit de fuite, sans aucun lien avec un différend électoral. L’enquête se poursuit pour examiner tous les aspects de cette affaire et déterminer les suites légales à la lumière des découvertes.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 11h42
#Parquet#El Jadida

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