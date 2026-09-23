Politique

Législatives 2026: Mehdi Bensaïd pronostique une écrasante victoire du PAM

Mehdi Bensaïd, l’un des membres de la présidence collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), a pronostiqué une écrasante victoire de son parti lors du scrutin législatif du 23 septembre.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/09/2026 à 10h30

VidéoMehdi Bensaïd, l’un des membres de la présidence collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), a pronostiqué mardi soir, au terme de sa dernière journée de campagne à Rabat, une écrasante victoire de son parti lors du scrutin législatif du 23 septembre.

Rencontré à Hay Ryad, quartier de la classe moyenne, Mehdi Bensaïd venait de présider un meeting dans la circonscription électorale de l’Océan.

À ses côtés figurent plusieurs autres candidats, dont d’anciens ministres, en lice pour les quatre sièges à pourvoir. «Aujourd’hui, notre campagne a touché d’autres zones de la première circonscription de Rabat, et nous avons incité les habitants à voter afin que le PAM arrive en tête des élections législatives», a déclaré le dirigeant, qui avait à ses côtés l’ancien député et cadre du parti du Tracteur, Samir Belfkih.

Mehdi Bensaïd a par ailleurs mis en avant l’importance des engagements pris par son parti pour assurer, durant les cinq prochaines années, le développement socio-économique du pays.

Présenté le lundi 1ᵉʳ septembre 2026 à Rabat en vue des élections législatives, le programme électoral du PAM déploie un plan d’action chiffré à 350 milliards de dirhams sur cinq ans (2027-2031), soit 70 milliards investis chaque année. Articulé autour de 5 pactes stratégiques et 20 engagements opérationnels, le projet concentre l’essentiel de ses crédits sur le pouvoir d’achat et la jeunesse, avec notamment l’exonération de l’impôt sur le revenu pour tous les salaires bruts inférieurs à 15.000 dirhams, une pension de retraite minimale fixée à 3.000 dirhams, et la création d’au moins un million d’emplois nets.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/09/2026 à 10h30
#PAM#Mehdi Bensaid#Élections#Législatives

LEs contenus liés

Politique

Législatives 2026: Hay Hassani, ultime étape de la campagne électorale de Fouzi Lekjaa pour le PAM

Politique

PAM: Lekjaa sort la calculette et détaille le financement de son programme électoral

Politique

À Ouarzazate, Fouzi Lekjaa fixe les priorités du PAM à l’horizon 2031

Politique

Le pari électoral du PAM: entre hausse des aides sociales directes et exigence de rigueur budgétaire

Articles les plus lus

1
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
2
Axe El Guerguerat-Nouakchott: la portée stratégique et diplomatique du nouvel accord routier maroco-mauritanien
3
Le PP de Feijóo, Ayuso et Almeida brûle les ponts avec le Maroc
4
Comment l’Algérie est devenue la principale plaque tournante de l’immigration clandestine vers l’Europe
5
Polémique autour d’une rupture d’insuline dans les hôpitaux publics: le vrai du faux
6
Le RNI, le parti d’Akhannouch qui n’a pas tenu ses engagements pendant cinq ans, est-il légitime à faire de nouvelles promesses?
7
Le président Tebboune, les Émirats arabes unis et le fantasme des 5.630.000 «martyrs»
8
Jeûne, prières et appel à l’unité... Voici comment la communauté juive a célébré le jour du grand pardon à Casablanca
Revues de presse

Voir plus