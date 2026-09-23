Législatives 2026: Mehdi Bensaïd pronostique une écrasante victoire du PAM

Mehdi Bensaïd, l’un des membres de la présidence collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), a pronostiqué une écrasante victoire de son parti lors du scrutin législatif du 23 septembre.

Rencontré à Hay Ryad, quartier de la classe moyenne, Mehdi Bensaïd venait de présider un meeting dans la circonscription électorale de l’Océan.

À ses côtés figurent plusieurs autres candidats, dont d’anciens ministres, en lice pour les quatre sièges à pourvoir. «Aujourd’hui, notre campagne a touché d’autres zones de la première circonscription de Rabat, et nous avons incité les habitants à voter afin que le PAM arrive en tête des élections législatives», a déclaré le dirigeant, qui avait à ses côtés l’ancien député et cadre du parti du Tracteur, Samir Belfkih.

Mehdi Bensaïd a par ailleurs mis en avant l’importance des engagements pris par son parti pour assurer, durant les cinq prochaines années, le développement socio-économique du pays.

Présenté le lundi 1ᵉʳ septembre 2026 à Rabat en vue des élections législatives, le programme électoral du PAM déploie un plan d’action chiffré à 350 milliards de dirhams sur cinq ans (2027-2031), soit 70 milliards investis chaque année. Articulé autour de 5 pactes stratégiques et 20 engagements opérationnels, le projet concentre l’essentiel de ses crédits sur le pouvoir d’achat et la jeunesse, avec notamment l’exonération de l’impôt sur le revenu pour tous les salaires bruts inférieurs à 15.000 dirhams, une pension de retraite minimale fixée à 3.000 dirhams, et la création d’au moins un million d’emplois nets.