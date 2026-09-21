Politique

Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II

Le roi Mohammed VI accompagné du prince héritier Moulay El Hassan.

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé, lundi au Mausolée Mohammed V à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du Grand regretté du Maroc, feu le roi Hassan II.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 19h37

La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran et la déclamation de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui.

À cette occasion, le Souverain, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, s’est recueilli sur la tombe du roi Hassan II.

À l’issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l’âme de feu le roi Hassan II et de feu le roi Mohammed V, et pour implorer le Très-Haut d’avoir les regrettés Souverains en Sa sainte miséricorde.

Des prières ont également été dites pour préserver et assister le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle.

L’assistance a aussi imploré le Tout-Puissant de combler le Souverain en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Ont assisté à cette veillée, le chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, les Conseillers du Roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2026 à 19h37
#Roi#veillée religieuse

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