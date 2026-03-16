Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr à Rabat

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, lors de la veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie, le 16 mars 2026.

Après les prières d’Al-Icha et des Taraouih, il a été procédé à la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par Idriss Ben Daouia, président du Conseil local des Oulémas de Larache, après lecture de «Hadith Al Khatm» par Mustapha Zamehna, président du Conseil régional des Oulémas de Béni Mellal-Khénifra.

Par la suite, des versets du saint Coran ont été récités par l’enfant Zaid El Bakkali (10 ans, originaire de la ville de Salé), à qui le Souverain a remis le Prix de l’enfant mémorisateur du saint Coran.

Cette distinction témoigne de la haute bienveillance dont le Roi, Amir Al-Mouminine, n’a eu de cesse d’entourer les déclamateurs et déclamatrices du saint Coran et de la volonté constante du Souverain de promouvoir la mémorisation et l’apprentissage du Livre saint parmi les jeunes générations.

Le Roi a, ensuite, remis les Prix Mohammed VI «Ahl Al-Qurâan» et «Ahl Al-Hadith» respectivement à Ahmed Talha, de la ville de Fès, et à Adnane Zhar, de la ville d’El Jadida.

Le Souverain a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques, dans ses trois catégories, à Abdellatif Jalal de la ville d’El Youssoufia (Prix de la méthodologie d’apprentissage), Marzouk Ait Amran de Chefchaouen (Prix du rendement), et Abdellatif Ibouha de Chichaoua (Prix de la gestion).

Le Roi a, de même, remis le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, dans ses deux catégories, à Abderrahmane Benbakka de Marrakech (Prix de l’excellence) et Mohamed Battout de Mohammedia (Prix honorifique).

Au cours de cette veillée religieuse, l’assistance a élevé des prières implorant le Tout-Puissant de préserver le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès ses initiatives, de guider ses pas, de réaliser les aspirations que le Souverain nourrit pour le progrès de son peuple fidèle et de le combler en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de la famille royale.

Des prières ont été également dites pour le repos de l’âme des regrettés souverains, feu le roi Mohammed V et feu le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde.

Cette veillée s’est déroulée en présence notamment du chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du parlement, de conseillers du Roi, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique des pays islamiques accrédité au Maroc, des officiers supérieurs de l’état-major général des Forces armées royales, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.