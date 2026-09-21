Marrakech: un parking aux standards internationaux à Guéliz, voici les tarifs

Vue sur le nouveau parking souterrain de la place du 16 Novembre, à Guéliz. (S.Bouchrit/Le360)

Face à la saturation du stationnement dans le centre de Marrakech, le nouveau parking souterrain de la place du 16 Novembre, à Guéliz, a ouvert ses portes le 7 septembre dernier. D’une superficie d’environ 9.500 m², il s’étend sur deux niveaux et offre 429 places pour voitures ainsi que 60 emplacements dédiés aux deux-roues.

Quelques jours après son ouverture, les premiers usagers semblent déjà avoir trouvé leurs marques. «Franchement, c’est bien, c’est spacieux, propre et agréable», témoigne un automobiliste rencontré sur place. Pour lui, l’intérêt de ce nouvel équipement tient surtout à une difficulté devenue familière dans le quartier: trouver où garer sa voiture. «Le problème qu’on avait, c’est qu’il était devenu très difficile de trouver une place ici», explique-t-il.

Dans les rues de Guéliz, cette difficulté est régulièrement évoquée par les habitants et les automobilistes. L’ouverture du parking est donc perçue comme un moyen de réduire la pression sur les places disponibles en surface. «Nous avions un problème de stationnement. Ce parking représente un vrai soulagement pour les personnes qui ont des voitures», souligne un autre usager.

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Pour éviter les embouteillages à l’intérieur et faciliter les déplacements, plusieurs dispositifs ont été prévus. Le parking dispose notamment de trois caisses automatiques, de 35 écrans d’affichage et d’orientation ainsi que d’un système de vidéosurveillance. Il fonctionne par ailleurs en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La circulation a également été pensée autour de plusieurs points d’accès. Une entrée et une sortie se trouvent du côté de l’avenue Hassan-II, tandis qu’une sortie donne sur l’avenue du Cadi Ayyad et une entrée sur l’avenue Oued El Makhazine.

Le site compte aussi dix bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. Un dispositif encore jugé insuffisant par certains utilisateurs. «Nous espérons également que Marrakech Mobility mettra à disposition davantage de bornes de recharge pour les voitures électriques», souligne l’un d’eux.

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Car si le parking apporte de nouvelles capacités dans un secteur très fréquenté, il ne règle pas à lui seul la question du stationnement à l’échelle de la ville. Pour certains habitants, d’autres quartiers auraient également besoin de ce type d’infrastructures. «Que ce soit à Jemaa el-Fna, ici ou dans d’autres secteurs de la ville, le stationnement reste un problème», estime un habitant.

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Ce dernier plaide notamment pour la création de nouveaux parkings à Hay Hassani et autour de Jemaa el-Fna. «Nous espérons voir d’autres projets de parkings, notamment dans les quartiers de Hay Hassani et surtout autour de Jemaa el-Fna, afin de réduire la pression liée au stationnement», ajoute-t-il.

L’autre question qui se pose désormais est celle du prix. Après une période de gratuité, le stationnement est désormais payant. Pour une voiture, la première heure coûte 5 dirhams, puis 3 dirhams pour chaque heure supplémentaire. Il faut compter 17 dirhams pour quatre heures, 25 dirhams pour huit heures, 30 dirhams pour douze heures et 40 dirhams pour 24 heures.

Des abonnements mensuels sont également proposés. Ils s’élèvent à 570 dirhams pour un accès 24h/24, à 420 dirhams pour la formule de jour, de 6h à 20h, et à 270 dirhams pour la formule de nuit, de 20h à 6h.

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Pour les motos, le tarif est fixé à 3 dirhams par heure, à 5 dirhams pour quatre heures, à 6,50 dirhams pour huit heures, à 8 dirhams pour douze heures et à 10 dirhams pour 24 heures.

Les abonnements mensuels pour les deux-roues sont, quant à eux, fixés à 250 dirhams pour un accès 24h/24, à 200 dirhams pour la formule de jour, de 6h à 20h, et à 120 dirhams pour la formule de nuit, de 20h à 6h. Les frais de la carte d’adhésion sont fixés à 50 dirhams, avec un engagement d’au moins trois mois.

Ces tarifs pourraient ainsi jouer un rôle dans la fréquentation du parking. «Avec la mise en place des tarifs, les gens verront s’ils continueront à venir y stationner», relève un usager.

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Au-dessus du parking, la place du 16 Novembre a elle aussi changé de visage. Le réaménagement prévoit des espaces verts, un nouvel éclairage ainsi que des zones dédiées aux activités et aux animations. L’idée est de rendre à la surface une fonction davantage tournée vers les piétons et les usages publics, tandis que le stationnement est désormais reporté en sous-sol.

Pour les habitants rencontrés sur place, cette transformation constitue une première réponse à une difficulté qui dépasse largement les limites de Guéliz. «Cette initiative est la bienvenue dans la ville de Marrakech», résume un usager.