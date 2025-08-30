Economie

Rabat: un nouveau parking souterrain en construction au cœur du quartier de l’Océan

Un parking souterrain en construction au cœur du quartier l'Océan, à Rabat. (Y. Mannan / Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/08/2025 à 10h02

VidéoLa wilaya de Rabat supervise actuellement les travaux de construction d’un nouveau parking souterrain sur la place d’Italie, au cœur du quartier de l’Océan. Cet investissement d’environ 55 millions de dirhams, porté par Rabat Aménagement, prévoit une soixantaine de places et s’inscrit dans un programme global de modernisation et de réhabilitation urbaine.

La wilaya de Rabat conduit actuellement un projet structurant dans le quartier de l’Océan: la réalisation d’un parking souterrain d’un montant d’investissement estimé à environ 55 millions de dirhams.

Implanté dans la place d’Italie, au cœur du quartier de l’Océan, cet équipement comptera un niveau unique et environ soixante places de stationnement. Il s’agit du troisième ouvrage de ce type dans la même zone, après ceux de la place de Russie et de l’avenue de Bruxelles, confirmant la volonté des autorités locales de renforcer l’offre en infrastructures urbaines.

Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de réhabilitation et de reconstruction du quartier de l’Océan, piloté par la société Rabat Aménagement, bras opérationnel de la wilaya et du ministère de l’Intérieur. À proximité, le plan d’aménagement prévoit également la construction d’un immeuble résidentiel moderne de plusieurs étages.

Avec près de quinze parkings souterrains opérationnels à l’échelle de la capitale, Rabat poursuit ainsi sa stratégie de modernisation urbaine et de valorisation foncière, tout en accompagnant la dynamique immobilière et la croissance démographique du centre-ville.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/08/2025 à 10h02
#Infrastructures#travaux#construction#parking souterrain#Rabat#Rabat Aménagement#réhabilitation

