Rabat: un nouveau parking souterrain en construction au cœur du quartier de l’Océan

Un parking souterrain en construction au cœur du quartier l'Océan, à Rabat. (Y. Mannan / Le360)

La wilaya de Rabat conduit actuellement un projet structurant dans le quartier de l’Océan: la réalisation d’un parking souterrain d’un montant d’investissement estimé à environ 55 millions de dirhams.

Implanté dans la place d’Italie, au cœur du quartier de l’Océan, cet équipement comptera un niveau unique et environ soixante places de stationnement. Il s’agit du troisième ouvrage de ce type dans la même zone, après ceux de la place de Russie et de l’avenue de Bruxelles, confirmant la volonté des autorités locales de renforcer l’offre en infrastructures urbaines.

Ce projet s’inscrit dans un programme plus large de réhabilitation et de reconstruction du quartier de l’Océan, piloté par la société Rabat Aménagement, bras opérationnel de la wilaya et du ministère de l’Intérieur. À proximité, le plan d’aménagement prévoit également la construction d’un immeuble résidentiel moderne de plusieurs étages.

Avec près de quinze parkings souterrains opérationnels à l’échelle de la capitale, Rabat poursuit ainsi sa stratégie de modernisation urbaine et de valorisation foncière, tout en accompagnant la dynamique immobilière et la croissance démographique du centre-ville.