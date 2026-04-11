Fès: le nouveau parking de R’cif bientôt prêt à accueillir ses premiers usagers

Le parking souterrain de la place R’cif à Fès est en cours de finalisation. (Y.Jaoual/Le360)

C’est une petite révolution qui se prépare au cœur de la médina de Fès avec la finalisation imminente du parking souterrain de la place R’cif. Ce projet d’envergure arrive à point nommé pour redonner du souffle à un secteur historique souvent asphyxié par une circulation chaotique et un manque crucial de places de stationnement.

Piloté par l’Agence de développement et de réhabilitation (ADER), le chantier a été lancé en août 2024, après une phase initiale de terrassement particulièrement délicate.

«Les travaux ont atteint un taux d’avancement de 90%. Avec une enveloppe globale de 30 millions de dirhams, cette infrastructure a été pensée pour s’intégrer parfaitement à son environnement, tout en répondant aux besoins urgents des commerçants et des visiteurs», déclare Mohamed Taai, responsable au sein de l’agence.

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Malgré les défis techniques posés par la proximité de l’oued Al-Jawahir, les ingénieurs ont réussi à bâtir une structure moderne sur deux niveaux, capable d’abriter 93 véhicules. Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, le site dispose d’un système de vidéosurveillance haute définition qui fonctionne en continu.

Afin de faciliter le stationnement, un dispositif de guidage dynamique a été installé pour permettre aux usagers de repérer les places disponibles immédiatement. Dans une démarche écologique, des bornes de recharge sont également mises à la disposition des propriétaires de véhicules électriques. Enfin, l’expérience utilisateur est améliorée par l’intégration d’espaces de services dédiés et de blocs sanitaires modernes au sein de l’infrastructure.

L’impact du projet ne s’arrête pas au sous-sol, puisque la surface même de la place fait l’objet d’un réaménagement complet. L’idée est de transformer ce carrefour de passage en un véritable lieu de vie avec du mobilier urbain flambant neuf et des zones ombragées, grâce à de nouvelles plantations.

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En libérant la chaussée des «voitures ventouses», la zone autour de Bab Sid L’Aouad retrouvera enfin sa superbe et facilitera le travail des chauffeurs de taxi et des transporteurs.

Les riverains et les touristes n’auront plus longtemps à attendre pour profiter de ce nouvel équipement. Les dernières retouches techniques sont en cours et l’ouverture officielle devrait intervenir très prochainement. Ce parking vient ainsi renforcer le réseau de stationnement de la ville ancienne, aux côtés des sites de Boujloud et de Ain Azliten, confirmant la volonté de faire de Fès une destination à la fois historique et accessible.