Société

Fès mobilise plus de 14 MDH pour se prémunir des inondations de l’oued Aïn Smen

Aperçu d'un chantier d’aménagement hydraulique dans l’oued Aïn Smen à Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Fès intensifie sa lutte contre les inondations. Un nouveau chantier de 14,4 millions de dirhams vient d’être lancé dans l’oued Aïn Smen.

Par Youssra Jaoual
Le 06/04/2026 à 09h30

Un nouveau projet d’aménagement hydraulique a démarré dans l’oued Aïn Smen à Fès, pour une enveloppe de 14,4 millions de dirhams. Les travaux, prévus sur 12 mois, visent à améliorer l’évacuation des eaux et à protéger les riverains des crues. Ils porteront sur un tronçon reliant la route Bensouda R716 jusqu’à Oued Fès.

Le chantier prévoit la construction de canaux rectangulaires et trapézoïdaux, la pose d’ouvrages de franchissement de type buses et dalots, ainsi que l’aménagement de rampes d’accès destinées à l’entretien des infrastructures.

Lire aussi : Inondations: premières indemnisations versées aux familles touchées, déploiement de commissions communales

Ce projet vient compléter un ensemble de chantiers engagés ces derniers mois pour sécuriser la ville. La protection contre les inondations de l’oued Mehraz, conduite en deux phases, mobilise à elle seule une enveloppe de 108 millions de dirhams.

L’année écoulée, les investissements consacrés aux infrastructures hydrauliques et à l’assainissement ont dépassé 300 millions de dirhams. Parmi les opérations les plus structurantes figure la première tranche du collecteur principal de l’oued Fès, soit 4 kilomètres de conduites d’assainissement pour un coût de 200 millions de dirhams. Ce chantier doit permettre de détourner environ 90% des eaux usées qui transitent actuellement sous la médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Deux autres collecteurs sont en cours de réalisation. Les ouvrages Miyet et Himmer, d’une longueur cumulée de 8 kilomètres, sont budgétés à 151 millions de dirhams et visent à renforcer la capacité du réseau d’assainissement existant.

Par Youssra Jaoual
Le 06/04/2026 à 09h30
#Fès#Crues#Eaux

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