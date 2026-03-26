Marrakech et ses environs paralysés par de violents orages et des inondations

La nuit de mercredi à Marrakech et dans ses environs a été marquée par de violents orages accompagnés de grêle, transformant de nombreuses rues et quartiers en véritables étendues d’eau et provoquant une vive inquiétude parmi les habitants. «Dans le quartier des Mhamid, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville, accompagnées de grondements de tonnerre impressionnants», indique le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 27 mars. Les eaux ont submergé l’avenue Charifia, une artère très fréquentée, entraînant un arrêt total de la circulation et provoquant la saturation des canalisations, incapables d’absorber un tel volume d’eau.

Le quartier Sidi Youssef Ben Ali a également été touché par des précipitations intenses, créant des embouteillages importants dans certaines rues. Plusieurs habitants se sont retrouvés pris au piège dans les zones inondées, notamment les automobilistes et les motards, confrontés à de grandes difficultés pour se déplacer en raison de l’absence de voies sûres à travers les ruelles transformées en véritables bassins. «Le quartier Al-Massar n’a pas été épargné, avec des inondations généralisées qui ont submergé plusieurs lotissements résidentiels et paralysé la circulation presque entièrement», précise Assabah.

De nombreux habitants imputent cette situation à l’absence ou à l’insuffisance du système de drainage des eaux pluviales, un problème récurrent depuis des années qui se manifeste à chaque saison des pluies, aggravant les difficultés de la population et soulevant des questions sur l’état des infrastructures locales.

Les fortes précipitations ont également gonflé l’oued Al Bahja, entraînant la coupure de la route reliant Marrakech à la zone touristique d’Agafay. Les torrents ont bloqué le passage de plusieurs véhicules, interrompant complètement la circulation vers les stations touristiques et dans le sens inverse.

Les communes périphériques de Marrakech ont connu des moments particulièrement critiques. Dans le douar Filala, relevant de la commune de Saada, des glissements de terrain dus aux eaux tumultueuses ont obligé certaines familles à évacuer leur domicile. À Tassaltant, la peur provoquée par le tonnerre et les éclairs s’est mêlée à celle des inondations, alors que le niveau de l’eau montait dans de nombreuses rues et ruelles. Dans la région de Moulay Brahim, dans la province d’Al Haouz, les torrents ont été si puissants qu’ils ont emporté plusieurs véhicules et semé la panique parmi les habitants, impressionnés par la force des eaux descendant des montagnes.

Ces inondations soulèvent de sérieuses questions sur la résilience des infrastructures de Marrakech et de ses alentours face aux changements climatiques. Les services de vigilance de la préfecture ont relevé le niveau d’alerte, poursuivant les opérations de pompage et de nettoyage des canalisations dès les premières heures de jeudi matin, tout en appelant les usagers des routes nationales et régionales menant à Marrakech à la plus grande prudence, en raison du risque de glissements de terrain.