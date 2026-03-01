Après les inondations, le plan de reprise agricole se déploie dans le Gharb et le Loukkos

Lors de la visite du ministère de l’Agriculture dans le Gharb et le Loukkos, vendredi dernier. (S.Kadry/Le360.)

Vendredi 27 février 2026, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a tenu des réunions de travail avec les chambres régionales d’agriculture et les professionnels du secteur des deux régions à l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Gharb et au qualipôle du Loukkos.

Les échanges ont porté sur le plan de rattrapage et de relance des activités agricoles après les inondations et la présentation des mesures prises pour assurer un retour rapide de la dynamique habituelle dans les zones sinistrées de la plaine du Gharb et du bassin du Loukkos.

Au niveau du Loukkos, le ministère s’est enquis des dégâts subis par les cultures et les infrastructures hydro-agricoles et a pris connaissance des interventions réalisées et programmées.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du déploiement du programme d’aide et d’accompagnement en faveur des populations sinistrées à la suite des inondations survenues dans le nord et l’ouest du Royaume, mis en place en application des instructions royales.

Ce programme s’articule autour de trois axes prioritaires: la relance des cultures de printemps, le soutien aux éleveurs et préservation du cheptel et la réhabilitation et la sécurisation des infrastructures hydro-agricoles.

Pour les cultures de printemps, un programme a été lancé, portant notamment sur les cultures fourragères, les oléagineux, les légumineuses, le maraîchage et le riz, en tenant compte des spécificités de chaque région, selon le ministère. Un appui sera accordé à l’acquisition des semences et des engrais.

Surveillance sanitaire du cheptel

Concernant le soutien aux éleveurs et de la préservation du cheptel, l’opération de distribution d’orge et d’aliments composés se poursuit au profit des éleveurs sinistrés.

Parallèlement, la surveillance sanitaire du cheptel est renforcée à travers la mobilisation des services vétérinaires, afin d’assurer les examens, soins et actions préventives nécessaires, préserver la santé animale et garantir la continuité de la production laitière et des viandes.

S’agissant de la réhabilitation et de la sécurisation des infrastructures hydro-agricoles, un programme d’intervention a été arrêté comprenant le curage et le nettoyage des canaux d’irrigation et de drainage, la réparation des stations de pompage ainsi que les pistes agricoles afin de garantir la reprise du service d’irrigation dans les meilleures conditions.

La superficie sinistrée a atteint environ 85.000 hectares dans la région du Gharb et 20.000 hectares dans la région du Loukkos, touchant principalement les cultures céréalières, sucrières, fourragères, maraîchères ainsi que l’arboriculture fruitière. L’activité d’élevage a également été impactée et plusieurs infrastructures hydro-agricoles ont subi des dommages.