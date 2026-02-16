Intempéries dans le Gharb: le retour des sinistrés comme si vous y étiez

Rapatriement de quelque 500 familles sinistrées par les inondations vers Magrane, Hsein et Oulad Ammar, dans la province de Kenitra. (Y.Mannan/Le360)

Quelque 500 familles du Gharb, sinistrées suite aux récentes inondations, ont amorcé ce lundi leur retour vers leurs foyers respectifs, encadrées par les autorités locales et les Forces Armées Royales (FAR), a constaté une équipe de notre média.

Cette deuxième phase de rapatriement a concerné les milliers d’occupants du centre d’hébergement temporaire établi au sein du Club Équestre Royal de Kénitra, à proximité du stade municipal. Les autorités y avaient érigé des dizaines d’unités d’accueil pour loger les populations des communes de Ouled Ammar, Hsein et Mograne.

Ce lundi 16 février, nous avons assisté aux opérations de transfert assurées par des véhicules de transport de troupes de dernière génération des FAR. Sous la supervision des agents d’autorité, incluant pachas, caïds et cadres de la préfecture de Kénitra, des kits de denrées alimentaires ont été distribués aux familles avant chaque départ.

Les FAR et les autorités provinciales ont assuré une coordination rigoureuse de l’opération, veillant scrupuleusement au recensement des foyers, à la logistique de distribution et au cadencement des convois militaires.

Depuis le début de la journée, les FAR ont multiplié les rotations vers les zones sinistrées du bassin de l’Oued Sebou. La Gendarmerie Royale et la Sûreté Nationale assuraient, pour chaque sortie du centre, l’escorte des camions vers leurs destinations finales, situées pour l’essentiel en amont du barrage de l’Oued Sebou.

L’ensemble des citoyens interrogés ont exprimé leur vive gratitude envers le Roi pour sa haute sollicitude. «L’État a assuré notre subsistance, notre hébergement et nous a protégés des conséquences de la catastrophe», a affirmé Abdeslam, agriculteur à Mograne, saluant l’efficacité de l’aide déployée par les pouvoirs publics en faveur des sinistrés.