Province de Kénitra: retour progressif des habitants de Mograne à partir du 16 février

Aux environs du oued Sebou. (Y. Mannan/Le360)

Les autorités de la province de Kénitra ont annoncé, ce lundi 16 février, l’autorisation progressive du retour des habitants de plusieurs douars relevant de la commune de Mograne, à la faveur d’une amélioration notable de la situation sur le terrain. Un plan d’organisation a été mis en place afin d’assurer un retour encadré et sécurisé, tandis que les autres zones concernées feront l’objet de communications ultérieures.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 12h50

Les autorités locales enclenchent une nouvelle étape dans la gestion des conséquences des récentes intempéries dans la province de Kénitra. Dans un communiqué publié le 16 février 2026, la préfecture annonce l’autorisation progressive de retour des habitants de plusieurs douars relevant de la commune de Mograne, à la faveur d’une amélioration notable de la situation sur le terrain.

Cette décision intervient dans le prolongement du précédent communiqué daté du 14 février 2026, et s’inscrit dans le cadre des mesures prises pour garantir le retour des populations sinistrées «dans les meilleures conditions». Les autorités locales indiquent avoir élaboré un plan spécifique visant à organiser cette opération de manière structurée et sécurisée.

À compter du lundi 16 février 2026, le retour est ainsi autorisé pour les habitants d’une série de douars et de coopératives agricoles situés sur le territoire de la commune. Cette mesure marque une étape importante dans le processus de normalisation progressive de la situation.

Les localités concernées sont les douars Oulad H’Cine, Gfifate, Mograne Centre, Ihssayen, Lkhyayta, Lahbacha, Ouled Azzouz, Lmlalka, Al Bghiliya Chebaâna, Al Bghiliya Lmhajba, Bouka, Chrarka, Al Waâda, Arid El Flalqa, Ouled Moussa et Qlalate. Il s’agit également des coopératives Ennour, Al Wifaq, Al-Bouchtiyine, Al Youssoufia, Salam, Al Alawiya, Errachidia, Al Khair, Sahraouia.

Les autorités précisent que cette liste a été arrêtée à la lumière des dernières évaluations de terrain, faisant état d’une amélioration significative des conditions dans ces zones. L’objectif est d’assurer un retour sécurisé, tout en évitant toute précipitation susceptible de compromettre les efforts déployés.

Concernant les autres zones touchées, la préfecture souligne que le calendrier de retour sera communiqué ultérieurement, au fur et à mesure de l’évolution des évaluations et de la stabilisation de la situation. Des communiqués officiels viendront ainsi préciser les prochaines étapes.

Appel à la discipline collective

Dans le même temps, les autorités locales renouvellent leur appel à la prudence. Les habitants des zones non concernées par cette phase de retour sont invités à ne pas se rendre dans les secteurs sinistrés avant l’émission d’un avis officiel les y autorisant.

Cette consigne vise à préserver la sécurité des personnes et à éviter toute perturbation des opérations organisées sur le terrain, notamment celles liées à la logistique, à l’assistance et à l’évaluation des dégâts.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 12h50
#kénitra#Inondations#intempéries

