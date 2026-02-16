Economie

Intempéries: la filière agrumicole alerte sur de lourdes pertes dans le Gharb et le Loukkos

Une vue des dégâts provoqués par les inondations. Ici, aux environs de l'oued Sebou. (Y. Mannan/Le360)

Dans un communiqué diffusé ce lundi 16 février, la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes (Maroc Citrus) exprime son inquiétude face aux conséquences des récentes intempéries dans les régions du Gharb et du Loukkos, parmi les plus touchées par les inondations. Selon les premiers constats sur le terrain, les producteurs d’agrumes y ont subi d’importants dégâts, susceptibles d’affecter durablement leurs revenus et la relance de leur activité.

Les fortes précipitations, les débordements d’oueds et les vents violents ont provoqué d’importantes chutes de fruits, notamment d’oranges, ainsi que la perte de stocks d’intrants et d’une partie du matériel agricole, a constaté Maroc Citrus. Par ailleurs, près d’un tiers des plantations serait menacé par l’asphyxie racinaire liée à la stagnation prolongée des eaux, ce qui pourrait entraîner la perte d’un nombre significatif d’arbres.

Lire aussi : Agriculture: la COMADER appuie les mesures d’urgence après les intempéries et appelle à renforcer la résilience du monde rural

Ces dommages devraient avoir un impact direct sur le chiffre d’affaires des producteurs, leurs capacités d’exportation durant la campagne en cours et, par ricochet, sur l’emploi agricole dans ces régions fortement dépendantes de la filière agrumicole, alerte Maroc Citrus. Face à cette situation, l’interprofession appelle à une intervention urgente des pouvoirs publics afin de mettre en place des mesures d’accompagnement et de soutien permettant d’atténuer les pertes et de relancer l’activité dans les meilleurs délais.

Au nom de la profession, l’organisation a également exprimé sa reconnaissance envers le roi Mohammed VI pour les orientations ayant conduit à la mise en place d’un programme d’urgence destiné à soutenir les populations et agriculteurs affectés par ces intempéries. La filière espère bénéficier, dans ce cadre, d’un appui conséquent afin de réhabiliter les vergers, compenser les pertes subies et préparer sereinement la prochaine campagne agrumicole.

