Inondations: premières indemnisations versées aux familles touchées, déploiement de commissions communales

Une source autorisée indique que le programme de soutien et d’accompagnement destiné aux personnes affectées par les inondations ayant touché des communes des provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane «s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation générale et d’une réaction rapide face à une situation exceptionnelle». Elle précise que l’octroi d’une aide financière directe pouvant atteindre 6.000 dirhams par famille sinistrée «reflète une démarche clairement fondée sur la solidarité».

La même source souligne que l’accès à cette aide est soumis à des critères stricts et à des règles bien définies. Elle est ainsi réservée aux douars ou quartiers officiellement reconnus comme sinistrés, avec vérification de la résidence effective des familles dans les zones concernées.

Il est également exigé de confirmer que les familles ont réellement été évacuées de leurs habitations durant les inondations, en s’appuyant sur les données disponibles auprès des autorités compétentes afin d’attester de leur présence dans les lieux au moment des faits.

Parallèlement, l’aide financière est versée au chef de famille après l’envoi d’un SMS au numéro 1212 comportant ses informations personnelles, permettant ainsi de vérifier l’éligibilité et de traiter la demande conformément à la procédure en vigueur. Des verrous techniques ont été mis en place pour proscrire le cumul d’aides et garantir qu’un foyer ne bénéficie qu’une seule fois du dispositif. Cette rigueur assure l’équité du système et prévient les fraudes, particulièrement face à l’afflux de dossiers ne répondant pas aux critères d’éligibilité, insiste-t-on.

La même source relève qu’un nombre important de demandes a déjà été examiné et que les aides ont commencé à être versées à leurs bénéficiaires dès cette semaine. Les services concernés restent mobilisés afin de traiter les autres requêtes reçues via le numéro 1212 avec la rapidité et l’efficacité nécessaires.

Concernant le soutien financier destiné à la réhabilitation des logements et des petits commerces endommagés, ainsi qu’à la reconstruction des habitations totalement détruites, des commissions locales ont été créées dans chaque commune touchée.

Ces commissions sont chargées de réaliser un recensement de terrain selon des critères précis et préalablement établis. Ce travail consiste notamment à identifier les familles effectivement évacuées à la demande des autorités, à recenser les habitations réellement inondées ou totalement effondrées, en tenant compte du type de construction, ainsi qu’à inventorier les petits commerces ayant subi des dégâts dus aux crues.

Ces commissions rassemblent l’ensemble des acteurs concernés, notamment les autorités locales, les élus, les représentants des services de sécurité et ceux des départements du commerce, de l’industrie et de l’habitat. Une composition qui vise à garantir une approche participative et multidisciplinaire. Elles devront établir des procès-verbaux pour chaque cas, en respectant scrupuleusement les critères de recensement et en adoptant une méthode rigoureuse fondée sur des vérifications minutieuses sur le terrain.