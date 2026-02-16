Economie

Inondations: activation du volet assurantiel du régime de couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques

La crue du fleuve Loukkos a causé l’inondation de plusieurs quartiers de Ksar El Kébir.. AFP or licensors

À la suite des récentes inondations ayant touché plusieurs régions du Royaume, le gouvernement a annoncé le déclenchement de l’état d’événement catastrophique au sens de la loi 110-14, notamment dans les provinces de Kénitra, Larache, Sidi Kacem et Sidi Slimane. Cette décision ouvre la voie à l’activation du volet assurantiel du régime de couverture contre les conséquences d’événements catastrophiques, permettant aux assurés sinistrés de prétendre à des indemnisations selon les garanties prévues dans leurs contrats.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 19h38

Dans un communiqué, la Fédération marocaine de l’Assurance (FMA) annonce l’activation du volet assurantiel du régime pour les victimes disposant de contrats d’assurance incluant la couverture contre les conséquences des événements catastrophiques.

Les types de contrats donnant droit à une indemnisation matérielle et/ou corporelle sont les suivants, à condition que les assurés se trouvent dans l’une des communes mentionnées dans l’acte administratif attendu dans les prochains jours, conformément aux dispositions réglementaires:

- Les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens, tels que l’assurance multirisque habitation, la multirisque industrielle ou encore la multirisque commerciale;

- Les contrats d’assurance automobile, couvrant les dégâts au véhicule ainsi que les préjudices corporels subis par le propriétaire, son conjoint et ses enfants (y compris en cas de décès);

- Les contrats d’assurance de responsabilité civile, tels que la RC Exploitation, pour les préjudices corporels causés aux tiers présents dans les locaux prévus aux contrats.

Lire aussi : Intempéries: la filière agrumicole alerte sur de lourdes pertes dans le Gharb et le Loukkos

La Fédération marocaine de l’assurance informe les assurés et bénéficiaires qu’ils doivent se rapprocher de leur intermédiaire en assurance pour vérifier leurs droits à indemnisation et effectuer leurs déclarations.

Les entreprises d’assurance se chargeront d’inscrire directement sur le registre national de recensement les victimes assurées effectuant une demande d’indemnisation.

