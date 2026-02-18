Société

À Ksar El Kébir, les images émouvantes des retrouvailles à la veille du Ramadan

À Ksar El Kébir, la joie du retour, la veille du Ramadan. (S.Kadry/Le360)

Pour le troisième jour consécutif, les habitants de Ksar El Kébir ont retrouvé leurs foyers après les inondations, grâce à une opération de retour sécurisée depuis Tanger et Assilah. Encadrés par les autorités et soutenus par les associations, femmes, enfants et jeunes ont vécu des retrouvailles émouvantes avec leurs quartiers, saluant l’organisation et la solidarité déployées.

L’opération de retour des habitants de Ksar El Kébir depuis Tanger et Assilah se poursuit via des trajets gratuits en train et en bus, dans une ambiance de joie et de soulagement.

La gare ferroviaire a été le théâtre de moments émouvants, mêlant nostalgie et bonheur, à l’arrivée d’un train en provenance de Tanger transportant environ 640 personnes, dont des femmes, des enfants et des jeunes, tous ravis de retrouver leurs quartiers et leurs foyers.

Les autorités locales, en coordination avec la police nationale, les forces auxiliaires et la protection civile, ont mobilisé tous les moyens logistiques nécessaires pour garantir des conditions d’accueil optimales, tandis que le suivi permanent des équipes assure sécurité et confort aux rapatriés.

أجواء عودة سكان القصر الكبير. le360

Parmi les habitants, Abdelaziz Chabou témoigne de sa gratitude: «Durant les inondations, nous avions été accueillis à Tanger, et tout a été pris en charge avec beaucoup de soin. Aujourd’hui, nous sommes de retour chez nous et nous remercions sincèrement toutes les personnes et associations qui nous ont aidés.»

Souhaill, jeune élève, a exprimé sa joie de retrouver son quotidien: «La maison et l’école nous ont beaucoup manqué. Nous sommes très heureux de pouvoir reprendre nos habitudes et revoir nos camarades.»

Quant à Fatema, habitante de Ksar El Kébir, elle a confié: «Cette épreuve des inondations a été très difficile, mais, grâce à Dieu, tout s’est bien passé. Nous sommes soulagés et heureux de retrouver notre vie ici.»

Les citoyens ont unanimement salué la haute sollicitude royale ainsi que l’organisation rigoureuse mise en place par les autorités locales, qui ont contribué au succès de cette opération, d’autant plus précieuse à l’approche du mois sacré de Ramadan.

#Ksar El Kébir#Inondations#Retour des habitants#Autocars#Trains

